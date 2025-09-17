Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Copa Davis: España evita a la Italia de Sinner y se medirá a República Checa en cuartos

El equipo español se enfrentará a República Checa en los cuartos de final de la Copa Davis 2025. La posible semifinal, ante Argentina o Alemania. Sólo podría haber duelo ante Italia en una hipotética final.

Pedro Mart&iacute;nez celebra un punto ante Holger Rune en Marbella

Pedro Martínez celebra un punto ante Holger Rune en MarbellaEfe

El equipo español de Copa Davis, capitaneado por David Ferrer, ya conoce su camino hacia la séptima ensaladera: cuartos de final ante República Checa y, de ganar a los checos, semifinal ante Argentina o Alemania. El sorteo celebrado este miércoles ha dibujado una posible final entre España e Italia, es decir, podría haber duelo entre Alcaraz y Sinner en la final de la Davis en Bolonia, del 18 al 23 de noviembre.

El sorteo ha emparejado a España, que logró su billete tras levantar un 0-2 en contra ante Dinamarca en Marbella, se medirá en cuartos de final a República Checa, un equipo con potentes tenistas como Lehecka, Machac o Mensik. Si los de David Ferrer eliminan a los checos, en las semifinales se medirían contra el ganador del Argentina - Alemania.

En el otro lado del cuadro Italia, campeona en 2023 y 2024, se enfrentará a Austria; mientras que Francia medirá raquetas con Bélgica.

España ha logrado ganar la Copa Davis en seis ocasiones (2000, 2004, 2008, 2009, 2011 y 2019)y buscará en Bolonia su séptima 'ensaladera', habrá que ver si ya con Carlos Alcaraz, número 1 del mundo, disponible tras ser baja en la eliminatoria ante la Dinamarca de Holger Rune.

Jaume Munar, Pedro Martínez, Pablo Carreño y Roberto Bautista certificaron la clasificación de España para las finales de la Copa Davis, ahora David Ferrer deberá elegir a los jugadores para buscar la gloria en territorio italiano del 18 al 23 de noviembre.

