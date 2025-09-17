Copa Davis: España evita a la Italia de Sinner y se medirá a República Checa en cuartos

El equipo español de Copa Davis, capitaneado por David Ferrer, ya conoce su camino hacia la séptima ensaladera: cuartos de final ante República Checa y, de ganar a los checos, semifinal ante Argentina o Alemania. El sorteo celebrado este miércoles ha dibujado una posible final entre España e Italia, es decir, podría haber duelo entre Alcaraz y Sinner en la final de la Davis en Bolonia, del 18 al 23 de noviembre.

El sorteo ha emparejado a España, que logró su billete tras levantar un 0-2 en contra ante Dinamarca en Marbella, se medirá en cuartos de final a República Checa, un equipo con potentes tenistas como Lehecka, Machac o Mensik. Si los de David Ferrer eliminan a los checos, en las semifinales se medirían contra el ganador del Argentina - Alemania.

En el otro lado del cuadro Italia, campeona en 2023 y 2024, se enfrentará a Austria; mientras que Francia medirá raquetas con Bélgica.

España ha logrado ganar la Copa Davis en seis ocasiones (2000, 2004, 2008, 2009, 2011 y 2019)y buscará en Bolonia su séptima 'ensaladera', habrá que ver si ya con Carlos Alcaraz, número 1 del mundo, disponible tras ser baja en la eliminatoria ante la Dinamarca de Holger Rune.

Jaume Munar, Pedro Martínez, Pablo Carreño y Roberto Bautista certificaron la clasificación de España para las finales de la Copa Davis, ahora David Ferrer deberá elegir a los jugadores para buscar la gloria en territorio italiano del 18 al 23 de noviembre.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com