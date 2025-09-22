Kinoshita Group Japan Open 2025: Rivales de Alcaraz, fechas y cuadro principal del ATP500 de Tokio

Tras su participación en la Laver Cup, donde el Resto del Mundo se llevó la victoria, Carlos Alcaraz pone rumbo a Tokio para disputar el Kinoshita Group Japan Open, un ATP500 en el que el campeón del US Open parte como primer favorito y cabeza de serie. El tenista de El Palmar cambia el ATP500 de Beijing, donde el año pasado fue campeón ante Sinner, por este ATP500 en la capital japonesa.

El ganador de seis grand slam y siete títulos esta temporada (Rotterdam, Montecarlo, Roma, Roland Garros, Queen's, Cincinnati y US Open) debutará en el Kinoshita Group Japan Open ante el argentino Sebastián Baez. El cara a cara es favorable al murciano (2-0) con dos victorias frente al jugador de Buenos Aires en la semifinal de las Intesa Sanpaolo Next Gen ATP Finales 2021 y en la primera ronda del US Open 2022.

Taylor Fritz, protagonista de la victoria del Resto del Mundo en la Laver Cup, parte como segundo favorito en el cuadro principal del ATP500 de Tokio y solo podría medirse a Carlos Alcaraz en una hipotética final. Por el lado del tenista estadounidense figuran jugadores como Ugo Humbert, Holger Rune o Tomas Machac.

Carlos Alcaraz, ubicado en la parte alta del cuadro principal del Kinoshita Group Japan Open Tennis Championships, se mediría -si gana a Baez- en octavos de final al ganador del Zizou Bergs - Alejandro Tabilo.

En unos hipotéticos cuartos de final, el murciano podría enfrentarse a Frances Tiafoe; mientras que en unas posibles semifinales podría jugar ante Casper Ruud o Denis Shapovalov.

El camino de Alcaraz en el ATP500 de Tokio

- Primera ronda: Sebastián Baez.

- Octavos de final: Zizou Bergs / Alejandro Tabilo.

- Cuartos de final: Frances Tiafoe.

- Semifinales: Casper Ruud / Denis Shapovalov.

- Final: Taylor Fritz / Holger Rune.

Carlos Alcaraz perderá 500 puntos en el ranking ATP al no defender su corona en el ATP500 de Beijing, donde sí está inscrito Jannik Sinner, pero puede sumar la misma cantidad si levanta el trofeo en Tokio.

Fechas del Kinoshita Group Japan Open 2025 y cuándo debuta Carlos Alcaraz

El Kinoshita Group Japan Open Tennis Championships (ATP500 de Tokio) se juega del 24 al 30 de septiembre de 2025. Carlos Alcaraz debutará en Tokio el próximo miércoles 24 de septiembre en un horario aún por confirmar por parte de la organización.

Todos los resultados de Carlos Alcaraz se podrán consultar en la página web de Antena 3 Deportes, con la última hora del torneo, los mejores puntos y todas las declaraciones del tenista español.

Cuadro principal del ATP500 de Tokio

