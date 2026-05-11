Carolina Marín, sobre la decisión de retirarse: "Si hubiera forzado no habría tenido salud para el resto de mi vida"

La ya ex jugadora de bádminton y leyenda del deporte español, Carolina Marín, ha pasado este lunes por El Hormiguero para recordar y repasar la decisión de retirarse del deporte que le llevó a lo más alto con tan 'solo' 32 años: "Estoy tranquila, en paz, ha sido la decisión más dura de toda mi vida, aun así ha sido la mejor, estoy viviendo una etapa muy feliz porque tras superar las lesiones y operaciones intenté volver hasta el final, pero si hubiera forzado mi cuerpo no habría tenido salud para el resto de mi vida", empezó diciendo a Pablo Motos.

"En febrero de 2026 me volví a operar, llevaba con dolor desde octubre, con dolor punzante en el menisco interno... los deportistas sufrimos mucho con las lesiones, hay muchas lágrimas que no se ven y no se valoran", admitió la que fuera campeona olímpica en los Juegos de Río 2016.

"Ahora no tengo dolor, no quería terminar con una prótesis de rodilla"

La onubense también ha recalcado que tras retirarse no sufre dolor alguno: "Ahora mismo no tengo dolor, por eso vivo tan feliz, por primera vez he priorizado mi salud, no quería acabar con una prótesis de rodilla, tengo 32 años y tengo toda la vida por delante, aunque, por ejemplo, nunca más podré ponerme en cuclillas, sobre todo por la rodilla derecha. El cirujano me recomienda el menor impacto posible, por eso hago bicicleta, aeróbico...".

Su equipo no quería que volviera a jugar

Además, después de la tercera operación de rodilla, Carolina ha reconocido que su equipo no quería que volviera a competir: "Era un riesgo muy grande, soy muy cabezona... pero finalmente decidí retirarme, es una decisión muy difícil, y da mucho miedo". Su propio equipo y su madre fueron los primeros en conocer la decisión de dejar las pistas: "Ellos me dieron las gracias... y mi madre siempre me ha respetado en todas las decisiones que he tomado".

Carolina comenzó a forjarse en el bádminton a los 8 años: "He estado 24 años dedicándome a este deporte, he sido una afortunada por dedicarme a lo que he querido, ahora quiero desconectar y disfrutar pero echaré de menos la adrenalina, el entrar a una pista de competición, la gente...".

Se retiró el 26 de marzo de 2026 a los 32 años

Carolina Marín, campeona olímpica en Río 2016, tres veces del mundo y siete del europeo de bádminton, anunció su retirada profesional del bádminton el pasado 26 de marzo a los 32 años después de no poder superar hasta tres roturas del ligamento cruzado en sus dos rodillas, dos en la derecha y una en la izquierda.

Una decisión que, como a cualquier campeón, le costó y mucho aceptar: "Quería que me vierais una última vez en una pista, pero no quiero poner en riesgo mi cuerpo por ello", llegó a decir en el comunicado donde informaba de su adiós.

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