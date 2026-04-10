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Carlos Alcaraz recuerda la histórica final ante Sinner en Roland Garros: "Lo que más se me queda..."

El murciano rememora la final del pasado 8 de junio de 2025 en la Philippe Chatrier ante Sinner y que le abrió las puertas a su segundo Roland Garros.

Jannik Sinner y Carlos Alcaraz se saludan tras la final de Roland Garros

Jannik Sinner y Carlos Alcaraz se saludan tras la final de Roland GarrosReuters

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Cerca de cumplirse un año de una de las finales de grand slam más legendarias de la historia del tenis, la final de Roland Garros 2025 entre Jannik Sinner y Carlos Alcaraz, el tenista de El Palmar ha recordado aquel partido en una entrevista en Eurosport France. El ganador de siete grand slam logró desafiar toda lógica aquel día para levantar dos sets en contra y firmar una victoria épica(4-6, 6-7(4), 6-4, 7-6(3) y 7-6(2)) en una batalla de cinco horas y 29 minutos.

Para muchos fue la mejor final nunca vista en Roland Garros y una de las mejores en la historia de los grand slam en la Era Open, a la altura de la final de Wimbledon 2008 o la final del Open de Australia 2012. Carlos Alcaraz, que se encuentra en Montecarlo defendiendo su corona en el Montecarlo Copuntry Club, ha atendido a los micrófonos de Eurosport France y ha respondido a Justine Henin, quien le preguntó qué era lo que más recordaba de aquella final ante Sinner.

"Me llevo tantas cosas de este partido... Creo que lo que más se me queda es la lucha. El hecho de que nunca me rendí. Incluso cuando estaba break abajo en el cuarto set y 0-40 seguí peleando y creyendo que podía remontar. La forma en que siempre creí en un final feliz, en una posible remontada. Eso es algo que me llevo de este partido", reconoce Alcaraz.

"De ahora en adelante, trato de aplicarlo a cada partido. Cuando las cosas no van necesariamente a mi favor, sé que puedo encontrar una manera de mejorar las cosas, de escapar de los pensamientos negativos. Creo que eso es lo principal que me llevo de este partido", se sinceró el tenista murciano.

Hay que recordar que Carlos Alcaraz llegó a estar 5-3 abajo y 0-40 en el cuarto set, momento en el que realizó una gesta y levantó tres bolas de partido para forzar el tie-break en la cuarta manga y llevar el duelo a un quinto set donde imperó en un super tie-break legendario.

El tenista de El Palmar suma ya siete títulos de grand slam (1 Open de Australia, 2 Roland Garros, 2 Wimbledon y 2 US Open) y no pierde un partido en tierra batida desde la final del año pasado ante Rune en el Conde de Godó. En total, Alcaraz acumula 15 triunfos consecutivos sobre polvo de ladrillo, una racha que le ha llevado a ganar Roma 2025, Roland Garros 2025 y alcanzar los cuartos de final del Masters de Montecarlo 2026.

Este viernes, el pupilo de Samu López buscará las semifinales en el Principado midiéndose por primera vez al kazajo Alexander Bublik. Alcaraz ha derrotado a dos argentinos (Báez y Etcheverry) en la actual edición del Rolex Montecarlo Masters y pelea por retener su corona y el número 1 del mundo, ambas cosas amenazadas por Jannik Sinner.

Cuartos de final del Masters de Montecarlo

Carlos Alcaraz vs Alexander Bublik

Valentin Vacherot vs Alex de Miñaur

Joao Fonseca va Alexander Zverev

Felix Auger-Aliassime vs Jannik Sinner

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