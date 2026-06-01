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Rueda de prensa de Sergio Ramos, streaming en directo

El exfutbolista de Sevilla y Real Madrid comparece en directo para dar su versión sobre el proceso fallido de compraventa del Sevilla FC. Sigue en directo la comparecencia de Sergio Ramos.

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Sergio Ramos, exfutbolista de Sevilla y Real Madrid, comparece hoy a las 17:00 horas para ofrecer su versión e informar sobre el proceso de compraventa del Sevilla FC. La cabeza visible del fondo de inversión Five Eleven Capital, interesado en la adquisición del club hispalense, comparece después de que el pasado miércoles se rompiera la negociación con las familias que ostentan la mayoría accionarial del Sevilla FC.

Las familias Guijarro, Castro, Carrión, Alés y Del Nido Benavente, que aglutinan la mayoría del capital social del Sevilla, han afirmado en un comunicado que la ruptura se debió a una "rebaja sustancial" de la oferta inicial, sobre la que existía un preacuerdo y un plazo de preferencia para firmar los documentos, que expiraba este mismo domingo, 31 de mayo.

Ante esta situación, este mismo domingo, colectivos de pequeños accionistas, peñas y otros grupos sevillistas ha pedido en comunicado público la dimisión del actual Consejo de Administración del club hispalense debido a las dudas e incertidumbres creadas en la compraventa de la entidad.

Sigue en directo la rueda de prensa de Sergio Ramos desde las 17:00 horas, desde un hotel de la capital andaluza.

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