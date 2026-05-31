Sumar presiona al PSOE por la corrupción mientras Podemos da por acabada la legislatura

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha reclamado este domingo, 31 de mayo, al PSOE que asuma responsabilidades ante las informaciones que afectan al partido y ha advertido de que la existencia de una supuesta operación para derribar al Gobierno "no puede ser excusa" para eludir explicaciones. "No podemos mirar hacia otro lado diciendo que todo es 'lawfare'", ha afirmado durante un acto de los Comuns celebrado en El Prat de Llobregat (Barcelona).

"Nadie ha metido la mano en la caja"

Urtasun ha defendido que la corrupción cero es posible y ha reivindicado la trayectoria de su espacio político. "Nosotros somos un espacio político en el que nadie ha metido la mano en la caja, donde no ha habido ningún caso de corrupción", ha asegurado. El dirigente de Sumar también ha rechazado una eventual alternativa encabezada por el Partido Popular y ha subrayado que "nunca el partido de la Gürtel será la solución de nada".

En el mismo contexto, ha defendido que el espacio progresista debe ofrecer una alternativa a quienes se sienten decepcionados por los últimos acontecimientos que afectan al PSOE. "Hay un espacio político que se va a hacer cargo de seguir empujando Cataluña y España hacia el progresismo", ha señalado.

Los votantes atraviesan "días difíciles"

Por su parte, la presidenta de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, ha reconocido que muchos votantes progresistas atraviesan "días difíciles" por las últimas informaciones relacionadas con los socialistas. Sin embargo, ha advertido de que "la alternativa a la decepción no es el cinismo y no es la desmovilización", y ha rechazado que la respuesta pase por respaldar a la derecha.

"Este Gobierno está enterrado"

Más firme se ha mostrado la eurodiputada de Podemos Irene Montero, quien ha dado por amortizada la legislatura. Antes de participar en una manifestación en defensa de la sanidad pública en Madrid, ha afirmado que "este Gobierno está enterrado y la legislatura agotada" porque, a su juicio, "no ha resuelto uno solo de los problemas de la gente".

Montero ha criticado la gestión del Ejecutivo en materias como la vivienda, la sanidad o el coste de la vida y ha asegurado que a estos problemas se ha sumado "la guinda de la corrupción". La exministra ha defendido además que la izquierda social continúa movilizada y ha reivindicado el papel de Podemos frente a gobiernos que, según ha dicho, no responden a las necesidades de la ciudadanía.

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