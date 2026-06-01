Rodri y su posible llegada al Real Madrid: "Esperaré al final del Mundial..."

Rodri Hernández afronta el Mundial de 2026 como nuevo capitán de la selección española y con un objetivo claro: volver a hacer historia con la Roja.

El centrocampista del Manchester City aseguró que España quiere demostrar de nuevo que es la mejor selección del planeta tras la conquista de la Eurocopa de 2024: "Cuando no habíamos sido capaces de ganar nos tocaba demostrarlo y ahora queremos volver a demostrar que somos los mejores, ahora de todo el mundo. Un Mundial es lo máximo que puedes aspirar y vamos a ir a por ello".

El mediocentro también restó importancia a la etiqueta de favorita: "Favoritos o no, el fútbol te demuestra que sirve de poco. Depende de cómo llegues y del momento. No éramos favoritos en la Eurocopa y la ganamos. Veremos cómo se da".

Nuevo capitán de España

La ausencia de Álvaro Morata y Dani Carvajal le convierte en el primer capitán de la Roja: "Carvajal aportaba un gran nivel competitivo. Junto con Morata formábamos un buen grupo de capitanes y ahora me toca a mí asumir ese rol. Pero también emergen otras figuras como Unai Simón, Oyarzabal, Ferran… A mi no me va a cambiar mucho porque ya ejercía ese rol, pero llevar el brazalete sí será otra historia. Intentaré ser el sostén de la gente para ayudarles en todo lo que puedan".

"La experiencia de Luis en estos torneos de selecciones ayuda mucho"

Rodri también destacó la figura de Luis de la Fuente, al que considera clave en el éxito reciente de la selección: "La experiencia es un grado y tener la tranquilidad de tener un entrenador que te ha llevado a ganar, más todavía. Pero no te cambia mucho. La confianza tiene que ser en la persona. Luis nos conoce de sobra y nosotros a él igual, llevamos toda la vida con él y eso sí me parece positivo. Con una mirada sabemos lo que queremos el uno del otro".

Además, valoró especialmente su experiencia en grandes torneos: "La experiencia de Luis en estos torneos de selecciones ayuda mucho. Es un entrenador que habla desde el poso y la tranquilidad y eso le transmite mucha tranquilidad al jugador. Habrá momentos buenos y otros en los que habrá que apretar un poco más; y ahí la experiencia es muy importante”.

Confianza en Lamine, Nico y Víctor Muñoz

España llegará al Mundial con varios jugadores recuperándose de lesiones recientes, aunque Rodri confía en que todos lleguen a su mejor nivel para el debut el día 15 de junio ante Cabo Verde: "Tenemos un tramo de 15 días donde cogeremos ritmo y nos meteremos en dinámica. Y lo más importante es que lleguemos todos bien al primer partido".

También advirtió de la exigencia física del torneo: "Va a ser el Mundial más exigente, por tener una ronda eliminatoria más. Y el tema físico va a ser clave, sin desgastarse mucho al principio".

Los rumores del Real Madrid

Por último, Rodri fue preguntado por las especulaciones que le sitúan como posible fichaje del Real Madrid, especialmente después de que Enrique Riquelme, candidato a la presidencia blanca, asegurara que intentaría incorporarle.

"Es algo normal que rondan nombres de jugadores con distintos clubes. Soy capitán de la Selección y estoy centrado. Me compete llevar a España a ganar este Mundial". Asegura que hasta después de la Copa del Mundo no resolverá su futuro: "Puede sonar ruido, pero por mi parte me voy a focalizar en el Mundial y ya se verá".

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