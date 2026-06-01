Las facturas de la luz y el gas se encarecen ya que el IVA de la electricidad y el gas vuelve al 21%

Hace un mes y medio el Gobierno anunció medidas para aumentar el ahorro energético. Se reducía entonces el IVA en las facturas de la luz y del gas del 21% al 10%. Decisión tomada para proteger la economía española de los efectos del conflicto con Irán.

Desde hoy el IVA volverá al 21%. Esto supone que la factura de electricidad media de nuestros hogares aumentará entre 9 y 10 euros. Lo mismo ocurre con el gas, aunque, ahora no pongamos la calefacción, la cocina y el agua caliente subirá en torno a 1 euro. Una media de 9 euros más al mes (9,15). Una factura de unos 60 euros (61,32) pasará a ser de unos 70 (70,44). Los del mercado regulado pagarán unos 3 euros más.

Las claves de este incremento son:

•Fin de las rebajas fiscales: El IVA sube del 10% al 21%

•Impuesto Eléctrico: Deja atrás sus mínimos históricos y recupera su porcentaje habitual en el sistema eléctrico

•Demanda internacional: Factores como la volatilidad geopolítica

Para mitigar el impacto, conviene revisar los hábitos de consumo y las condiciones de los contratos.

Los que se libran de momento de las subidas son los carburantes, que mantienen sus bonificaciones, rebaja del IVA al tipo reducido del 10% y tipos reducidos para el impuesto de hidrocarburos, dado que su inflación en abril se mantuvo muy por encima del umbral del 15% fijado por el Gobierno para su desactivación -los combustibles líquidos subieron un 51,7% y el gasóleo, un 28,2%-.

Lo que ocurra más allá de junio es una incógnita. El Gobierno ha mantenido reuniones esta semana con los agentes sociales para evaluar la situación, pero sin aclarar nada al respecto.

El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa destacó días atrás tras conocerse el dato de la inflación de mayo, que repitió el 3,2% de abril, que la estabilidad del indicador "confirma que el plan de respuesta del Gobierno está cumpliendo su objetivo principal", que es "amortiguar el impacto del shock externo sobre la inflación y el poder adquisitivo de los hogares". La fuerte subida de la luz, provocará mayor control de su gasto y el interés por otras energías alternativas.

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