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Se reanuda el juicio al hermano de Pedro Sánchez: no será juzgado por aceptación de nombramiento ilegal al haber prescrito

Hoy es el turno de los directores de los dos conservatorios que debía coordinar el hermano del presidente del gobierno.

Miguel Ángel Gallardo, ex líder del PSOE extremeño (i) y el hermano del presidente del gobierno David Sánchez (d)

Se reanuda el juicio al hermano de Pedro Sánchez: no será juzgado por aceptación de nombramiento ilegal al haber prescrito | EFE

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Segunda sesión del juicio al hermano del presidente del Gobierno. En el banquillo también se sientan el expresidente de la Diputación de Badajoz Miguel Ángel Gallardo y otras nueve personas. Todos ellos están acusados de presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias.

En la jornada de hoy será el turno de dos testigos clave sobre el supuesto nombramiento ilegal a David Sánchez en la Diputación de Badajoz, los directores de los dos conservatorios que debía coordinar. Habrá un total de 42 testigos y tanto el hermano del presidente como Gallardo comparecerán al final del proceso, el jueves, después del resto de acusados y testigos.

El tribunal de la Audiencia de Badajoz ha decido esta mañana sobre las cuestiones previas planteadas por las defensas, y ha decidido librar a David Sánchez del delito más leve del que estaba acusado, el de nombramiento ilegal.

Consideran que se trata de una acusación "sorpresiva", puesto que "no fue informado sobre los mismos ni tampoco fue descrito como hecho punible" durante la instrucción e interrogatorio. Al igual que a Gallardo quien no será juzgado por el supuesto enchufe en la Diputación del exasesor de Moncloa Luis Carrero.

El resto de cuestiones han sido rechazadas: la nulidad de la investigación y la pérdida del derecho fundamental de tutela judicial efectiva de los investigados.

Ha sido a partir de las 09:30 horas, cuando los magistrados José Antonio Patrocinio Pérez, Dolores Fernández y Emilio Serrano han analizado los argumentos presentados, tanto por las defensas como por la Fiscalía durante la primera jornada del juicio. Entre los puntos más relevantes estaba la supuesta vulneración del derecho a la intimidad, debido al análisis de miles de correos electrónicos.

Las defensas tambiénseñalaban posibles irregularidades relacionadas con el derecho a la tutela judicial efectiva, al considerar que algunos de los investigados están siendo juzgados por hechos que no corresponden al objeto del proceso.

Otro de los aspectos que cuestionaron fue el origen de la investigación, que ocurrió tras una denuncia del sindicato Manos Limpias en junio de 2024, que según las defensas "se sustentaba con recortes de prensa".

"Un traje a medida"

Las defensas sostienen que se trata de una investigación sin base sólida, porque defienden que se trata de una persecución política por ser hermano del presidente. Mientras que la Fiscalía y las acusaciones defienden que el caso se ha ido construyendo de forma progresiva conforme avanzaban las pesquisas. La acusación insiste en que "se hizo un traje a medida para Don David Sánchez Pérez Castejón".

También se ha puesto en duda el supuesto "absentismo laboral" de David Sánchez, que no constituiría delito penal, y la posible ilegalidad de su nombramiento, que podría haber prescrito.

Las defensas sostienen que lo sabía

En cuanto a Gallardo, su defensa asegura que "nunca fue interrogado" durante la fase de instrucción sobre la contratación de Luis Carrero, amigo personal de Sánchez y también investigado.

Por su parte, las acusaciones populares sostienen que el hermano de Sánchez sabía que el puesto al que optó estaba diseñado para él y que el proceso de selección fue solo una formalidad. Estas acusaciones no han presentado cuestiones previas.

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