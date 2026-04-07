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Master de Montecarlo

Alcaraz saca la apisonadora en su debut en Montecarlo: ¡6-1 y 6-3 a a Báez en 1:10 minutos!

El número 1 hace gala de su condición de campeón y comienza la defensa del título aplastando al argentino Báez en menos de una hora.

Alcaraz durante su partido ante B&aacute;ez en Montecarlo

Alcaraz durante su partido ante Báez en MontecarloReuters

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Carlos Alcaraz ha despejado las 'dudas' que dejó en Miami con una exhibición de tenis ante Sebastián Báez (65 del mundo) en su debut en el Masters 1.000 de Montecarlo (6-1 y 6-2 en 1:20), donde defiende los 1.000 puntos de campeón del año pasado y en el que necesita asegurarse el título si no quiere perder el número 1.

El murciano un primer set de matrícula de honor que cerró en menos de media hora (27 minutos) y cediendo tan solo un juego ante el argentino, que en la ronda previa había derrotado a Stan Wawrinka. Alcaraz apenas perdió dos puntos con su primer servicio y conectó 11 ganadores en un primer parcial simplemente perfecto.

El segundo, de más a menos...

Y de la misma manera arrancó el segundo, endosó un break a las primeras de cambio y sin inmutarse el resultado ya le sonreía ampliamente (3-0). No obstante, pese a que llegó a ponerse 4-1, Báez no tiró la toalla y recortó el marcador hasta un 4-3 que puso algo nervioso al español. Pero ahí se quedó, el campeón reaccionó de nuevo y le devolvió el break para terminar cerrando en blanco con el saque su primer partido en la presente edición.

Etcheverry o Atmane, próximo rival

En octavos de final el rival de Carlitos saldrá del ganador del Etcheverry (30º) contra Atmane (45º) . El argentino, que venció a Dimitrov en su debut, es el rival más peligroso de los tres al ser un consumado especialista en tierra batida.

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