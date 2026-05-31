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Estados Unidos suaviza el tono con China y presiona a la OTAN en el principal foro de defensa de Asia

Pete Hegseth elogia a varios aliados asiáticos, rebaja el tono con China y reclama un mayor esfuerzo militar a la OTAN.

El secretario de Defensa de EEUU, Pete Hegseth

El secretario de Defensa de EEUU, Pete HegsethEuropa Press

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Lucía Hernández
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Este domingo, 31 de mayo, concluyó el Diálogo Shangri-La, considerado el principal foro de seguridad y defensa de Asia, en Singapur, tras tres jornadas marcadas por el mensaje de tranquilidad lanzado por Estados Unidos (EE. UU.) a sus aliados en el Indopacífico, la presión de Washington para que Europa y la OTAN refuercen sus capacidades militares y el creciente protagonismo de Japón en la región.

La conferencia se celebró en un contexto de incertidumbre por el impacto de la guerra con Irán en la estrategia estadounidense. Ante las dudas sobre el compromiso de Washington con Asia, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, aseguró que su país está "trazando un nuevo rumbo para nuestras alianzas", que permitirá reforzar la estabilidad en el Pacífico. "Estamos capacitando a nuestros aliados y socios para hacer que la región sea más estable y segura", afirmó.

"Necesitamos más capacidad de combate"

Uno de los aspectos más destacados del encuentro fue el tono más conciliador mostrado por Washington hacia Pekín. A diferencia de anteriores ediciones, en las que EE. UU. alertó sobre una posible acción militar china contra Taiwán, Hegseth aseguró que las relaciones entre ambas potencias atraviesan su mejor momento en años y defendió que la política estadounidense respecto a la isla no ha cambiado. El responsable del Pentágono vinculó esta mejora a los contactos recientes entre el presidente Donald Trump y su homólogo chino, Xi Jinping.

En paralelo, Hegseth volvió a reclamar un mayor esfuerzo militar a los aliados occidentales. "Las alianzas no se juzgan por el número de banderas, sino por el número de formaciones militares. No necesitamos más conferencias; necesitamos más capacidad de combate", señaló. Además, lanzó una frase que llamó la atención de los analistas presentes: "Menos Shangri-La, más barcos".

Las demandas estadounidenses encontraron respuesta por parte de la OTAN. El presidente del Comité Militar de la Alianza Atlántica, Giuseppe Cavo Dragone, defendió que el incremento del gasto en defensa debe traducirse en capacidades reales y advirtió de que "no se puede disuadir a nadie solo agitando dinero en el aire".

Japón acusa a China

Por su parte, Japón aprovechó el foro para reivindicar su papel como actor clave en la seguridad regional. El ministro de Defensa japonés, Shinjiro Koizumi, acusó a China de aumentar rápidamente sus capacidades militares sin la suficiente transparencia y defendió la revisión de la política de seguridad de Tokio. "Hay un país con un enorme arsenal de armas nucleares y bombarderos estratégicos. Japón no posee ninguna de esas armas y, sin embargo, se le tacha de nuevo militarismo. ¿No es extraño?", preguntó ante los asistentes.

La guerra en Irán también estuvo presente durante el encuentro, aunque sin grandes posicionamientos públicos. Las intervenciones relacionadas con el conflicto se centraron principalmente en la situación del estrecho de Ormuz y en las negociaciones impulsadas por Estados Unidos para alcanzar un acuerdo con Teherán.

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