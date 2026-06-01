Figuras de todo el mundo se dan cita en Tenerife en una exhibición de élite

Tenerife se ha convertido este fin de semana en el escenario de un evento deportivo único que ha reunido a algunas de las figuras más destacadas del pádel a nivel internacional. Una exhibición cuyo objetivo trasciende de lo deportivo para atraer a los amantes del turismo y la vida saludable. Es por eso que no es casualidad que el escenario escogido sea la isla de Tenerife, un destino consolidado por sus atractivos naturales de sobra conocidos y que ahora quiere buscar su sitio en la organización de eventos deportivos de élite como este.

Por unas horas las canchas de pádel de Las Arenas, en el histórico municipio turístico de Puerto de la Cruz, se han convertido en el centro de todas las miradas de los aficionados a este deporte, el segundo más practicado del país. Primero en un partido femenino se han visto las caras Tamara Icardo, una de las jugadoras más talentosas y consolidadas del panorama profesional del pádel, y una de las top 10 del ranking de la Federación Internacional de Pádel y Claudia Jensen, una de las realidades más brillantes del pádel mundial. Frente a ellas dos promesas del deporte insular como Carla Mesa y Ainhoa Navarro.

En la exhibición masculina los más de 500 asistentes pudieron disfrutar del buen juego de Paquito Navarro, auténtica leyenda del pádel y Sanyo Gutiérrez, uno de los jugadores más talentosos y mágicos de la historia del pádel mundial. Con ellos Iñigo Jofre y Joel Fernández, también promesas de esta modalidad deportiva en las islas. Para ellos, eventos como este, les permiten estar en contacto directo con sus aficionados al tiempo que disfrutar de un entorno incomparable.

Para los organizadores se trata de una oportunidad única de posicionar a la isla en la organización de eventos de élite como este. “Cuenta con atractivos naturales únicos en nuestro país que permiten poder practicar este deporte los 365 días del año, además de infraestructuras punteras” nos cuenta la CEO de Deportes de Tenerife.

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