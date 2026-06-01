Jódar - Zverev en directo: Horario y dónde ver el partido de cuartos de Roland Garros 2026

Rafa Jódar ya sabe que para meterse en sus primeras semifinales de un Grand Slam tendrá que roer un hueso muy duro. Se trata de Alexander Zverev, número 3 del ranking ATP y el cabeza de serie más alto que resta en el cuadro individual del Roland Garros más loco de los últimos años. No hay precedentes entre ambos y Jódar presenta un balance contra 'top 10' de una victoria y dos derrotas.

Lo cierto es que el español de 19 años se ha ganado a pulso la consideración de candidato al título en Roland Garros 2026, pero afrontará en estos cuartos de final uno de esos partidos que pueden marcar su tempranera carrera a corto plazo. No parte como el favorito, erigiéndose Alexander Zverev en el enemigo a batir por todos en este torneo, pero su sensacional remontada ante Pablo Carreño le da derecho a soñar.

El madrileño se refirió al choque contra el tenista alemán: "Es un gran jugador obviamente. Es uno de los mejores del mundo, trataré de dar mi mejor tenis, el día de descanso aprovecharlo y disfrutarlo, unos cuartos de final, intentar aprovechar la oportunidad, con la fe de que si hago las cosas bien puedo ganar también como en los otros partidos", señaló Jódar.

Segunda victoria a 5 sets

El joven tenista se impuso en cinco sets a su compatriota Pablo Carreño, de 34 años, que tras dominar con la solvencia que había ido demostrando en este torneo las dos primeras mangas se resintió de molestias en el hombro que le impidieron rivalizar con la potencia de Jódar.

El resultado, 4-6, 4-6, 6-1, 6-2 y 6-2, es la segunda victoria consecutiva de Jódar a cinco sets, la primera en toda su carrera que remonta dos mangas en contra y supone una expresión de su tenacidad en la pista.

Y supone su triunfo 19 del año sobre arcilla, lo que le coloca como el jugador que más ha conseguido, uno más que el italiano Jannik Sinner.

Ganador de Marrakech, semifinalista en Barcelona y cuartofinalista en Madrid y Roma, Jódar se convierte en el octavo tenista menor de 20 años que alcanza los cuartos de Roland Garros en este siglo, tras el suizo Roger Federer, los españoles Rafa Nadal y Carlos Alcaraz, el serbio Novak Djokovic, el letón Ernests Gulbis, el italiano Jannik Sinner y el danés Holger Rune.

Busca su primer Grand Slam

El nivel se incrementa ahora para Jódar que se medirá con un Zverev que sabe lo que es jugar la final de París. El madrileño ya afrontó en la capital española al número 1 del mundo y ahora tendrá otra oportunidad de comprobar dónde está su nivel y de hacerlo en la impresionante pista Philippe Chatrier, la más grande en la que jamás habrá jugado.

El germano busca a sus 29 años su primer Grand Slam y con la ausencia por lesión de Alcaraz y la eliminación de Sinner tiene una oportunidad de oro, aunque habrá que ver cómo gestiona la presión de ser el máximo favorito.

Su clasificación para cuartos, por octava vez en su carrera, se produjo a costa del neerlandés Jasper de Jong, 7-6(3), 6-4 y 6-1, rescatado de la fase previa.

"Ofensivo, joven y con talento"

El teutón alabó a la joven promesa ascendente, del que dijo que "es capaz de acelerar la pelota de los dos lados, es increíblemente especial" y le definió como "un jugador muy ofensivo, muy joven y con un enorme talento".

Cuádruple semifinalista en París, donde en 2024 disputó la final, Zverev solo se ha perdido los cuartos de final en una temporada desde 2018.

Esta temporada en tierra batida alcanzó las semifinales de Montecarlo y Múnich, la final de Madrid, donde fue derrotado por Sinner, y cayó en octavos de Roma contra el italiano Luciano Darderi, el mismo rival que en cuartos derrotó a Jódar. En total 17 triunfos, dos menos que el español y cuatro derrotas, una más.

Horario de los cuartos de final entre Rafael Jódar y Alexander Zverev en Roland Garros 2026

El partido entre Rafael Jódar y Alexander Zverev se disputará este martes 2 de junio en el Estadio Philippe Chatrier, con horario aún por determinar. La crónica del encuentro y la última hora de Roland Garros se podrán consultar en la página web de Antena 3 Deportes, con el resultado del partido, los mejores puntos y la última hora del torneo parisino.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.