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La PAU arranca este lunes para cerca de 300.000 estudiantes de toda España

El lunes 1 de junio empiezan los exámenes en la Comunidad de Madrid, en el resto lo hacen el martes 2, excepto en Castilla- La Mancha que empiezan el 8 de junio y en Cataluña el 9.

Imagen de archivo de la Selectividad

La PAU arranca este lunes para cerca de 300.000 estudiantes de toda España | Archivo

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Cerca de 300.000 alumnos se presentarán este curso a la PAU, la Prueba de Acceso a la Universidad, que comienza mañana. Los primeros alumnos en examinarse serán los de la Comunidad de Madrid que empiezan este lunes 1 de junio. La mayoría de estudiantes empezarán un día después, el martes 2 de junio, en Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Comunidad Foral de Navarra, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Islas Baleares, La Rioja, País Vasco y Región de Murcia.

Los exámenes durarán hasta el día 4, excepto en Canarias, donde empiezan también el martes 2 pero terminan un día más tarde, el viernes 5 de junio. Los alumnos de Castilla-La Mancha y Cataluña tendrán una semana más para estudiar ya que sus exámenes serán el 8, 9 y 10 del mismo mes para los manchegos y el 9, 10 y 11 de junio para los catalanes.

En las bibliotecas ya se viven momentos de nervios, y repasos de última hora, e incluso hay colas para acceder porque no quedan sitios libres. "Me mato a estudiar y luego descanso cinco minutos, llevo así dos semanas", dice un joven. Una estudiante que quiere acceder a la carrera de enfermería asegura muy nerviosa asegura que le preocupa "que hace falta mucha nota y hay pocas plazas".

En Las Palmas de Gran Canaria, varios estudiantes se han montado su propia zona de estudio en una terraza anexa a la Biblioteca Insular de Gran Canaria, que pese a abrir las 24h durante el fin de semana, no tiene ni un asiento libre. Con sus tablets, ordenadores y apuntes, varias jóvenes estudian mientras se toman un café: "Vinimos a las 9 de la mañana y estaba todo lleno y gente esperando", dice una estudiante.

Dispositivos para evitar que se copie en los exámenes

Este año, con los avances de la IA y las nuevas tecnologías, algunas universidades van a aplicar medidas de rastreo de redes y frecuencias para evitar que se pueda copiar en los exámenes, y además van a prohibir el uso de relojes inteligentes o gafas, y van a vetar el uso de la Inteligencia Artificial durante los exámenes de Selectividad. En Galicia llevan varios años utilizando detectores para los exámenes de la PAU, y en la Universidad de Murcia el año pasado se hicieron pruebas piloto y este año se llevará a cabo en todas sus sedes el rastreo de redes y frecuencias y los alumnos no tendrán permitido el uso de relojes, gafas, ni bolígrafos inteligentes.

En Cataluña advierten de que se podrán realizar controles aleatorios mediante detectores de dispositivos electrónicos y que los móviles, relojes inteligentes u otros aparatos deberán estar apagados y guardados en las mochilas durante los exámenes. En la Universidad de Zaragoza también se instalarán detectores de radiofrecuencia como elemento disuasorio ya que cada vez los métodos de copiar son más sofisticados y por ello también deben serlo las medidas a tomar.

La convocatoria extraordinaria de la PAU prevista para este curso será en la mayoría de comunidades autónomas los días 30 de junio, 1 y 2 de julio, excepto en Asturias que se celebrará los días 6, 7 y 8 de julio; en Castilla-La Mancha, los días 29, 30 de junio y 1 de julio; y en Navarra, el 24, 25 y 26 de junio. Cataluña será la única comunidad autónoma que celebrará esta convocatoria en septiembre, los días 2, 3 y 4.

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