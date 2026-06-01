El brutal récord de precocidad de Rafa Jódar en Roland Garros: supera al Big Three, Alcaraz, Sinner...

La irrupción de Rafa Jódar en el circuito ATP es de las más espectaculares que se recuerdan en la historia reciente del tenis, en apenas un año ha pasado de ocupar el puesto 707 al número 25 del mundo, y eso sin haber terminado todavía su participación en Roland Garros. Una subida meteórica de 682 posiciones en menos de una temporada.

Cuartos de final... en su segunda participación en Grand Slam

El tenista de Leganés, además, disputará la ronda de cuartos de final ante Alexander Zverev, finalista en 2024, en la que tan solo es su segunda participación en el cuadro principal de un Grand Slam (la primera fue en el Open de Australia 2026 y cayó en segunda ronda.

¿Cuándo alcanzaron los cuartos o mejor el resto de grandes?

Rafa Jódar: cuartos en su segunda participación.

Rafa Nadal: cuartos y ganó el torneo en su sexta participación.

Novak Djokovic: cuartos de final en su sexta participación.

Roger Federer: cuartos de final en su octava participación.

Andy Murray: cuartos de final en su decimoprimera participación.

Pete Sampras: cuartos y ganó el torneo en su octava participación.

Andre Agassi: semifinales en su quinta participación.

Boris Becker: cuartos de final en su segunda participación *

Jimmy Connors: cuartos de final en su cuarta participación.

Bjorn Borg: cuartos de final en su segunda participación *

Mats Wilander: cuartos de final y ganó el torneo en su tercera participación.

John McEnroe: semifinales en su segunda participación*

Carlos Alcaraz: cuartos de final en su cuarta participación.

Jannik Sinner: cuartos de final en su tercera participación.

Una lista en la que se encuentran los mejores tenistas masculinos de todos los tiempos y en la que solo tres de ellos igualaron o superaron el registro de Jódar: Becker, Borg y McEnroe. Por supuesto, tampoco hay muchos tenistas que en su primer Roland Garros se aseguran un puesto en la ronda de cuartos.

Horario de los cuartos de final entre Rafael Jódar y Alexander Zverev en Roland Garros 2026

Por otra parte, el partido entre Rafael Jódar y Alexander Zverev se disputará este martes 2 de junio en el tercer turno de la Philippe Chatrier, no antes de las 13:20. La crónica del encuentro y la última hora de Roland Garros se podrán consultar en la página web de Antena 3 Deportes, con el resultado del partido, los mejores puntos y la última hora del torneo parisino. Por la otra parte del cuadro y como posibles rivales del español si consigue vencer a Sasha están Fonseca y Mensik, que han eliminado a Djokovic, Ruud y De Miñaur y Rublev respectivamente.

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