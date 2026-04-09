Alcaraz - Bublik en directo: Horario y dónde ver el partido de cuartos del Masters 1000 Montecarlo 2026

Carlos Alcaraz ya está en cuartos de final del Masters 1.000 de Montecarlo tras superar a los argentinos Sebastián Báez y Tomas Etcheverry, y afronta ahora un exigente duelo ante el kazajo Alexander Bublik al que se enfrentará por primera vez.

El murciano continúa avanzando en el torneo, aunque dejó algunas dudas en su partido ante Etcheverry, en el que cedió un set y no se mostró del todo cómodo con su revés, lo que le llevó a intercambiar impresiones con su entrenador, Samu López, durante el encuentro.

Número 11 del ranking ATP

Ahora, el nivel de exigencia aumenta frente a un Bublik que atraviesa el mejor momento de su carrera. El kazajo se ha asentado en la élite del circuito -actualmente en el puesto 11 del ranking- y ha demostrado su adaptación a la tierra batida.

En 2025 firmó una destacada gira sobre esta superficie, con tres victorias en Madrid y unos cuartos de final en Roland Garros tras eliminar a especialistas como Álex de Miñaur. Además, conquistó dos títulos en arcilla en Gstaad y Kitzbühel. En Montecarlo llega en gran forma tras eliminar a Monfils y Lehecka sin ceder un solo set.

El partido tiene un componente clave en la lucha por el número 1. Si Alcaraz vence, obligará al italiano Jannik Sinner a alcanzar al menos la final para arrebatarle el liderato del ranking, en un contexto en el que el italiano jugará su partido previamente.

Horario del Alcaraz - Bublik en Montecarlo

El encuentro de cuartos de final entre Carlos Alcaraz y Alexander Bublik se disputa este viernes 10 de abril de 2026 en la pista Rainier III del Monte-Carlo Country Club, tras el partido entre Sinner y Félix Auger-Aliassime, en torno a las 14:30 hora peninsular española. Toda la información del partido y del torneo podrá seguirse en la web de Antena 3 Deportes.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.