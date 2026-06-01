El ultraderechista De la Espriella gana la primera vuelta de las elecciones en Colombia y Petro dice no aceptar los resultados

Polémica en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de este domingo en Colombia. El partido de ultraderecha ha cosechado el 43,74% de los votos frente al 40,90% obtenido por el de izquierdas. Según estos resultados, el candidato de ultraderecha Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, y el izquierdista Iván Cepeda, del Pacto Histórico, diputarán en segunda vuelta la Presidencia de Colombia el próximo 21 de junio.

Para estas elecciones fueron llamados a las urnas más de 41 millones de ciudadanos y dada la alta afluencia de votantes en algunos lugares se espera que supere el 54,9 % de la primera vuelta de los comicios de 2022. Ni Iván Cepeda ni Gustavo Petro han aceptado los resultados.

Cepeda aseguró que no reconocerá los resultados de las elecciones presidenciales en Colombia hasta que se resuelvan las dudas sobre el proceso relacionado con el censo electoral e impugnaciones en varias mesas de votación. "Hay un desfase que queremos verificar en torno al censo electoral, y ese no es cualquier desfase: estamos hablando de 885.000 personas".

El candidato izquierdista manifestó que "existen informaciones e indicios sobre un número indeterminado de mesas" donde fueron impugnados los resultados por parte de los testigos electorales del Pacto Histórico que estaban vigilando los resultados. "Estamos verificando con nuestro mecanismo de seguridad y observación electoral de cuántas se trata exactamente, en las cuales se han presentado, según los primeros informes, votaciones atípicas". También manifestó dudas el presidente Gustavo Petro que dijo que no acepta los resultados del conteo de las elecciones presidenciales divulgados por la Registraduría Nacional.

"Como presidente no acepta los resultados del preconteo", escribió Petro en X, donde reiteró sus cuestionamientos al sistema informático utilizado durante el proceso electoral y afirmó que únicamente reconocerá el escrutinio que emiten los jueces de la República.

Por su parte, el candidato ultraderechista Abelardo de la Espriella lanzó una advertencia al presidente colombiano, Gustavo Petro, y a la izquierda al pedirles que respeten el resultado de las elecciones y no intenten "desconocer la voluntad" expresada en las urnas. "No se les ocurrirá desconocer la voluntad popular", manifestó De la Espriella durante un discurso pronunciado en Barranquilla.

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