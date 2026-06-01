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Macron estalla por los disturbios tras el triunfo del PSG: un muerto y casi 900 detenidos

Caos en Francia en la caótica fiesta del PSG por su segunda Champions: "Seremos implacables con los detenidos".

Disturbios tras la segunda Champions del PSG

Vídeo: cargas policiales en París tras la final de la Champions entre PSG y Arsenal | EFE

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El ministro francés de Interior, Laurent Núñez, ha confirmado este lunes que los incidentes tras la victoria del París Saint Germain (PSG) en la final de la Liga de Campeones, el sábado, ha dado lugar a la detención de 890 personas y que 178 agentes de las fuerzas del orden han resultado detenidos.

El presidente francés, Emmanuel Macron, ha criticado asimismo los graves disturbios ocurridos el sábado en París durante las celebraciones. "Ya no queremos ver esto. Se acabó. Estamos hartos. Se terminó", ha afirmado Macron en su condena a la violencia durante la recepción al equipo en el Palacio del Elíseo y después de dar una calurosa bienvenida a los jugadores.

"Inaceptables escenas de violencia"

Macron ha criticado las "inaceptables escenas de violencia ocurridas anoche y durante buena parte de la noche en París y otras ciudades francesas". "Nadie quiere que nos acostumbremos a esto", ha añadido.

"Esto no es fútbol. Esto no es deporte. Esto no es lo que amamos. Gracias a nuestros policías y gendarmes, seremos implacables con los que hayan sido detenidos", ha advertido.

"Esto no es fútbol. Esto no es deporte. Esto no es lo que amamos. Gracias a nuestros policías y gendarmes, seremos implacables con los que hayan sido detenidos"

Emmanuel Macron

Macron ha expresado su agradecimiento a la Policía por su respuesta "ante esta terrible situación". "Pienso en los comerciantes y las víctimas. Este no es el deporte, este no es el fútbol que amamos. Seremos inflexibles. ¡Basta ya! ¡Estamos hartos!", ha espetado.

"Bravo al cuerpo técnico, a cada uno de los jugadores. Este PSG es un equipo formidable. Sin duda, después de este doblete: es el mejor equipo de Europa. Toda Francia está orgullosa. ¡Qué equipazo!", ha señalado en el ámbito estrictamente deportivo.

Los arrestos crecen un 45% respecto al pasado año

El número de arrestos es un 45% superior al del pasado año cuando se produjo la primera victoria del PSG en la Liga de Campeones, cuyas celebraciones degeneraron también en altercados, señaló Núñez en una entrevista a la emisora France Info.

"Sabíamos que estas celebraciones iban a dar lugar a desmanes, disturbios, pillajes, ataques contra las fuerzas del orden. Por eso teníamos un gran dispositivo (policial) y había consignas de extrema firmeza en las intervenciones. Es lo que se ha hecho sistemáticamente", señaló para explicar el incremento en las detenciones.

"Este trabajo se ha hecho bien", subrayó antes de agradecer la acción de policías y gendarmes, e hizo hincapié en que fueron víctimas de "agresiones sistemáticas, lanzamiento de proyectiles, tiros de morteros" pirotécnicos.

Sobre las razones de esa violencia, el ministro dio a entender que las razones hay que buscarlas más allá del fútbol.

Un fallecido por un accidente

Entre los múltiples incidentes que se produjeron en la noche del sábado al domingo, el más trágico por las consecuencias fue la muerte de un motorista de 24 años que chocó contra unos bloques de hormigón que se habían puesto en la periférica de París, la ronda que circunda la ciudad.

Otra persona se encontraba entre la vida y la muerte después de haber sido rescatada en parada cardio-respiratoria del río Sena, al que se había lanzado voluntariamente durante las celebraciones del triunfo del PSG.

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