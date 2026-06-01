Multón de Roland Garros a Vallejo por sus palabras machistas: "Difícil que una mujer pueda hacerlo"

Roland Garros ha impuesto una sanción de 65.000 euros al tenista paraguayo Daniel Vallejo por haber asegurado en una entrevista que el partido que perdió ante el francés Moïse Kouame debió ser arbitrado por un juez y no por una jueza de silla.

Así lo ha comunicado la directora del torneo, la exnúmero 1 del mundo Amélie Mauresmo, en una conferencia de prensa en la que ha tildado de "inaceptables" las palabras de Vallejo.

La mitad del premio que se llevó

La multa impuesta corresponde aproximadamente a la mitad del premio que se llevó el paraguayo por haberse metido en segunda ronda.

Roland Garros ya había anunciado una sanción "significativa" al tenista, que inicialmente aseguró que sus palabras se habían sacado de contexto pero posteriormente pidió perdón.

"Es difícil que un árbitro pueda manejar esta situación (...) Este tipo de partidos tiene que arbitrarlos un hombre, es difícil que una mujer pueda hacerlo, es un público muy pesado, hay que tener mucha fortaleza para ir en contra del público", dijo Vallejo al medio digital 'Clay'.

Condena "firme" del torneo

El torneo señaló en su comunicado que las palabras del tenista paraguayo son "inaceptables" y consideró que "el valor de los árbitros no se mide por su género, sino por su profesionalismo y su capacidad a dirigir en el alto nivel".

"El resultado de un partido deportivo, sea positivo o negativo, no pude jamás ni justificar ni excusar esas fotos", agregó Roland Garros.

El campeonato parisino condenó "firmemente todas las declaraciones sexistas vengan de donde vengan" al tiempo que expresó su respaldo a la jueza de silla y al conjunto de los árbitros del torneo.

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