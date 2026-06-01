Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Tenis
Baloncesto
Fútbol
Motor
Ciclismo
Deportes

Tenis

Serena Williams hace oficial su vuelta al tenis

La mejor tenista de la historia regresa a las pistas con 44 años y casi cuatro después de retirarse.

Serena Williams en el GP de Miami de F1 2026

Serena Williams en el GP de Miami de F1 2026Europa Press

Publicidad

Una de las mejores tenistas de todos los tiempos, Serena Williams, ha anunciado este lunes que volverá al circuito WTA casi cuatro años después de retirarse de las pistas en 2022 (perdió en tercera ronda del US Open ante Tomljanovic).

"Las buenas noticias viajan rápido"

La tenista estadounidense lo ha hecho oficial con un anuncio en sus redes sociales en el que ha adjuntado un vídeo con el siguiente mensaje: "Las buenas noticias viajan rápido". La americana aparece en el vídeo de espaldas caminando por una pista de tenis mientras su teléfono no deja de sonar: "Tengo que cambiar el número de mi móvil", se escucha a Williams.

Vuelve en Queen's

Williams volverá al circuito WTA a sus 44 años y lo hará en el torneo de , donde participará en el cuadro de dobles junto a la canadiense Victoria Mboko.

La Federación Británica de Tenis comunicó la noticia en sus redes sociales: "Serena Williams está de vuelta. La leyenda regresará al tenis en el dobles del HSBC Championships". Serena, ganadora de 23 Grand Slams, se pronunció sobre el anuncio: "Queen’s Club parece el lugar perfecto para comenzar este nuevo capítulo... La hierba me ha dado algunos de los momentos más significativos de mi carrera, y estoy emocionada por volver a competir en uno de los escenarios más icónicos del deporte".

Tiene 44 años y lleva casi cuatro años retirada

La de Michigan lleva casi cuatro años retirados pero su vuelta al tenis ya era un secreto a voces, y más cuando días antes ya prácticamente lo confirmó su compatriota Andy Roddick. 'La reina' ha vuelto, y eso que ella misma lo negó hace meses cuando se hizo viral que aparecía inscrita el pasado mes de diciembre en el programa antidopaje de la Agencia Internacional para la Integridad del Tenis.

Williams es considerada por la mayoría de expertos del tenis como la mejor tenista en la historia de este deporte al gozar de un palmarés sin parangón: 23 Grand Slams individuales, cinco torneos de 'Maestras', 14 majors en dobles, cuatro oros olímpicos (tres de ellos en dobles) y un total de 96 títulos oficiales entre individuales y dobles.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Jódar - Zverev en directo: Horario y dónde ver el partido de cuartos de Roland Garros 2026

Rafa Jódar en el partido ante Pablo Carreño

Publicidad

Deportes

Florentino Pérez: "¿La candidatura rival? Son los hijos y cuñados de la etapa de Calderón, la más siniestra de nuestra historia"

Florentino Pérez: "¿La candidatura rival? Son los hijos y cuñados de la etapa de Calderón, la más siniestra de nuestra historia"

Serena Williams en el GP de Miami de F1 2026

Serena Williams hace oficial su vuelta al tenis

Sergio Ramos, en la rueda de prensa ofrecida este lunes en Sevilla

Sergio Ramos: "No hemos incumplido ningún término... No estamos robando ni engañando"

Rodri y su posible llegada al Real Madrid: "Esperaré al final del Mundial..."
Selección española

Rodri y su posible llegada al Real Madrid: "Esperaré al final del Mundial..."

Florentino Pérez en la presentación de su candidatura
Real Madrid

Florentino Pérez lanza otra pulla a Riquelme: "Mienten, sus propuestas son la ruina"

Rafa Jódar celebra una victoria en Roland Garros 2016
Roland Garros

El brutal récord de precocidad de Rafa Jódar en Roland Garros: supera al Big Three, Alcaraz, Sinner...

El tenista de 19 años jugará los cuartos de final en la que es solo su segunda participación en el cuadro principal de un Grand Slam ¿Cuántos tenistas lo han conseguido y cuándo llegó el Big Three, Sinner, Alcaraz..?

El tenista paraguayo Daniel Vallejo en Roland Garros
Sanción

Multón de Roland Garros a Vallejo por sus palabras machistas: "Difícil que una mujer pueda hacerlo"

El torneo parisino impone al paraguayo una sanción de 65.000 euros por su ataque a la jueza de silla.

Disturbios tras la segunda Champions del PSG

Macron estalla por los disturbios tras el triunfo del PSG: un muerto y casi 900 detenidos

Figuras de todo el mundo se dan cita en Tenerife en una exhibición de élite

Figuras de todo el mundo se dan cita en Tenerife en una exhibición de élite

Rafa Jódar en el partido ante Pablo Carreño

Jódar - Zverev en directo: Horario y dónde ver el partido de cuartos de Roland Garros 2026

Publicidad