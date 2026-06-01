Serena Williams hace oficial su vuelta al tenis

Una de las mejores tenistas de todos los tiempos, Serena Williams, ha anunciado este lunes que volverá al circuito WTA casi cuatro años después de retirarse de las pistas en 2022 (perdió en tercera ronda del US Open ante Tomljanovic).

"Las buenas noticias viajan rápido"

La tenista estadounidense lo ha hecho oficial con un anuncio en sus redes sociales en el que ha adjuntado un vídeo con el siguiente mensaje: "Las buenas noticias viajan rápido". La americana aparece en el vídeo de espaldas caminando por una pista de tenis mientras su teléfono no deja de sonar: "Tengo que cambiar el número de mi móvil", se escucha a Williams.

Vuelve en Queen's

Williams volverá al circuito WTA a sus 44 años y lo hará en el torneo de , donde participará en el cuadro de dobles junto a la canadiense Victoria Mboko.

La Federación Británica de Tenis comunicó la noticia en sus redes sociales: "Serena Williams está de vuelta. La leyenda regresará al tenis en el dobles del HSBC Championships". Serena, ganadora de 23 Grand Slams, se pronunció sobre el anuncio: "Queen’s Club parece el lugar perfecto para comenzar este nuevo capítulo... La hierba me ha dado algunos de los momentos más significativos de mi carrera, y estoy emocionada por volver a competir en uno de los escenarios más icónicos del deporte".

Tiene 44 años y lleva casi cuatro años retirada

La de Michigan lleva casi cuatro años retirados pero su vuelta al tenis ya era un secreto a voces, y más cuando días antes ya prácticamente lo confirmó su compatriota Andy Roddick. 'La reina' ha vuelto, y eso que ella misma lo negó hace meses cuando se hizo viral que aparecía inscrita el pasado mes de diciembre en el programa antidopaje de la Agencia Internacional para la Integridad del Tenis.

Williams es considerada por la mayoría de expertos del tenis como la mejor tenista en la historia de este deporte al gozar de un palmarés sin parangón: 23 Grand Slams individuales, cinco torneos de 'Maestras', 14 majors en dobles, cuatro oros olímpicos (tres de ellos en dobles) y un total de 96 títulos oficiales entre individuales y dobles.

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