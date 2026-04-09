Alcaraz sufre ante Etcheverry para alcanzar los cuartos en Montecarlo

Carlos Alcaraz necesitó los tres sets (6-1, 4-6 y 6-3) y dos horas y veintitrés minutos para terminar con la resistencia del argentino Tomás Martín Etcheverry, que por momentos llevó al límite al número 1 del mundo, de camino a los cuartos de final del Masters 1.000 de Montecarlo.

El español, que se enredó en el segundo parcial, en el que perdió dos veces su saque, se enfrentará en cuartos contra el kazajo Alexander Bublik, que ganó al checo Jiri Lehecka por 6-2 y 7-5.

Contundente 6-1 en el primer set

El murciano arrancó con autoridad, firmando un primer set casi perfecto. Con un 93% de primeros servicios y apenas nueve errores no forzados, dominó de principio a fin y se llevó la manga por un contundente 6-1 en menos de media hora. Etcheverry, errático al saque, cometió hasta cuatro dobles faltas y no pudo seguir el ritmo del español.

El guion parecía repetirse en el segundo parcial, cuando Alcaraz comenzó rompiendo el servicio de su rival. Sin embargo, el partido cambió por completo. El español entró en una dinámica de errores no forzados -hasta nueve en ese tramo- que permitió a Etcheverry encadenar cuatro juegos consecutivos y ponerse 1-4.

23 errores no forzados de Carlitos

Alcaraz reaccionó y llegó a tener bola para igualar el set, pero no logró completar la remontada. El argentino mantuvo su nivel y acabó forzando el tercer set en una manga marcada por los 23 errores no forzados del número 1 del mundo.

En el parcial definitivo, Alcaraz volvió a mostrar su mejor versión. Encadenó tres juegos seguidos de inicio y tomó una ventaja que ya no dejó escapar. Etcheverry resistió y llegó a disponer de una bola de break, pero el español la salvó con un gran segundo saque. Finalmente, cerró el partido por 6-3 tras dos horas y 23 minutos de juego.

Primer cara a cara ante Bublik

El siguiente reto para Alcaraz será el kazajo Alexander Bublik, que alcanzó los cuartos tras vencer con solvencia a Jiri Lehecka. Será el primer enfrentamiento entre ambos en el circuito.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.