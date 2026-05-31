Page muestra su apoyo al Poder Judicial, la Fiscalía y las fuerzas del Estado "ante los ataques por hacer su trabajo"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha hecho este sábado un llamamiento a defender "a ultranza" las instituciones en un momento de "crispación" política y ha advertido de que esa defensa tiene especial valor "cuando no te gustan".

Así se ha pronunciado durante su discurso en el acto institucional del Día de la Región, celebrado en el Auditorio 'José Luis Perales' de Cuenca, donde ha reivindicado el papel de las instituciones democráticas y ha pedido preservar su funcionamiento con independencia de quién gobierne.

Page llama a defender las instituciones "gobiernen unos o gobiernen otros"

Page ha señalado que la primera obligación de un responsable público es defender las instituciones y ha mostrado su "apoyo cerrado" a quienes, según ha dicho, sufren ataques por hacer su trabajo. En este punto, se ha referido al Poder Judicial, la Fiscalía, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las Fuerzas Armadas, a los que ha trasladado su agradecimiento.

"Gracias, de todo corazón", ha afirmado el jefe del Ejecutivo castellanomanchego, que ha recalcado que jueces, fiscales y agentes son "hijos de la democracia", al igual que las leyes que regulan el funcionamiento de esas instituciones.

El presidente regional ha defendido que la democracia española, después de casi medio siglo, no debe buscar responsabilidades fuera de sí misma. "Lo que tenemos, para bien o para mal, es lo que hemos decidido los españoles a través de nuestros representantes", ha subrayado, antes de insistir en que las instituciones deben permanecer "gobiernen unos o gobiernen otros".

Durante su intervención, Page ha lamentado que España esté ahora "más alejada del espíritu de la Transición" que nunca y ha criticado el "frentismo y populismo institucionalizado". Frente a ese clima, ha pedido a la ciudadanía no trasladar la tensión política a los hogares.

"No discutan. La mayor parte, el 90% de la tensión que vive el país, es tensión de diseño. Viene de arriba a abajo", ha afirmado. A su juicio, esa tensión responde más a problemas de los políticos que a la realidad de la calle, por lo que ha animado a estar "vacunados" frente a esa dinámica.

Page también ha rechazado los discursos que presentan a España como un Estado fallido. "Este país funciona, y funciona bien. Incluso funciona bien cuando tiene que corregir o autocorregirse", ha defendido.

En esa línea, ha sostenido que cuando aparecen noticias graves vinculadas a la honestidad pública, lo importante es que las instituciones funcionen de forma "correcta y exigente". "La verdad no admite muros de ningún tipo", ha advertido, al tiempo que ha subrayado que impedir ese funcionamiento no sería bueno para el sistema democrático.

En clave autonómica, el presidente de Castilla-La Mancha ha reivindicado el papel de los trabajadores públicos y los avances económicos de la comunidad, que, según ha señalado, permiten reforzar la autoestima regional. También ha pedido responder al ruido político con una "moral de optimismo".

Page ha defendido que Castilla-La Mancha tiene un "horizonte limpio" y ha presentado la región como un espacio de respeto institucional, acuerdos y moderación. "Aquí se respeta al otro, aquí se llega a acuerdos, aquí practicamos la moderación, con mayorías absolutas o sin ellas", ha afirmado.

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