Florentino Pérez lanza otra pulla a Riquelme: "Mienten, sus propuestas son la ruina"

A pocos días de las elecciones del Real Madrid del próximo 7 de junio, Florentino Pérez ha concedido una entrevista a La Razón en la que respondió a las principales críticas de la candidatura de Enrique Riquelme y defendió su gestión al frente del club. Sin citar en ningún momento a su rival, el actual presidente fue contundente: "Sus propuestas son la ruina. Mienten. Estos han venido a por el Real Madrid. Nada más".

Florentino enmarcó la actual campaña en una lucha por el control del club y vinculó a la candidatura opositora con etapas pasadas de la entidad: "Ahora no puedo consentir que otra vez los mismos de aquella época siniestra se apoderen de nuevo del club. Son las mismas personas: los hijos, los amigos, los hermanos. Es un movimiento para hacerse con el Real Madrid, para quedárselo".

"¿Hay alguien que crea que conmigo no van a jugar los mejores?"

El dirigente blanco también respondió a las promesas de fichajes realizadas por la candidatura rival: "¿Hay alguien, de verdad, que crea que conmigo no van a jugar los mejores jugadores del mundo? ¿Usted cree que lo hay? No. Si le hago la cuenta, están todos los mejores del mundo. No como esos que va diciendo que se va a traer a no sé qué y luego nos llama la representante y me dice que es mentira".

Eso sí, evitó dar nombres. "Yo no tengo que decir esas cosas, porque a mí me avala la historia".

"Si tienes a los mejores y tienes un entrenador que pone a cada uno en su sitio, llegan los éxitos"

Sobre la figura del entrenador y las críticas recibidas tras una temporada sin títulos, Florentino reivindicó el modelo del club: "Nosotros hemos ganado 15 Copas de Europa con muchos entrenadores. El entrenador tiene que identificarse con la cultura del Real Madrid. Si tienes a los mejores y tienes un entrenador que pone a cada uno en su sitio, llegan los éxitos. Hemos ganado seis Champions en diez años. Y ahora vienen a decir que todo está muy mal. Es una cosa insólita".

También atribuyó parte de los problemas deportivos al calendario: "El Mundial de Clubes nos mató. A los tres o cuatro meses teníamos 28 lesionados en la primera plantilla. No he vivido una cosa así nunca en la vida como presidente del Real Madrid".

El patrimonio pasará de padres a hijos

Uno de los asuntos más sensibles de la campaña es el futuro de la propiedad del club. Florentino negó rotundamente cualquier intención privatizadora: "Mienten. El Real Madrid siempre será de sus socios. Yo he puesto mi patrimonio, a riesgo de perderlo, para salvar al Real Madrid. Yo moriré para que el Real Madrid y su patrimonio sea de los socios".

Incluso fue un paso más allá al plantear una fórmula para que los socios transmitan ese patrimonio a futuras generaciones: "Quiero que ese patrimonio, no solo el sentimental, también el real, el económico, sea de los socios. Y cuando se mueran, que lo hereden sus hijos o sus nietos".

Sobre la propuesta de ampliar el censo social, también mostró su rechazo: "Lo que realmente quieren es meter muchos más socios para que el club empiece a perder valor y no valga nada".

El proyecto del 'Bernabéu infinito'

Por último, Florentino desveló una de las iniciativas tecnológicas que más ilusión le generan para el futuro del club: "Tú estés en una montaña que has ido a hacer alpinismo, estás en tu casa, en el desierto, no sé dónde… tú te pones tus gafas, y no es que veas el partido, es que te permite unas experiencias que tú nunca te puedes imaginar. O sea, que cuando va a tirar un penalti un jugador te bajas abajo con él y lo ves con él. Esa es la nueva revolución. Y el Real Madrid está ahí. Luego se abrirá a todos también, porque todo lo que nosotros hacemos beneficiará al resto".

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