Carlos Alcaraz, sobre Rafa Nadal: "Me preocupa, ojalá pueda volver pronto"

Carlos Alcaraz ha sido galardonado este jueves con el Premio Nacional del Deporte de manos del rey Felipe VI y ha respondido a los periodistas durante el acto celebrado en el palacio de El Pardo en Madrid. El ganador de dos grand slam (US Open 2022 y Wimbledon 2023) ha analizado la gira de tierra batida que arranca con la disputa del Masters de Montecarlo y no ha escondido que su gran objetivo es ganar Ronald Garros.

"Roland Garros es un torneo súper especial para los españoles, por lo que ha conseguido Rafa Nadal. Y para mí sería increíble poder ganarlo, aunque sea una vez. Vamos a intentarlo. He ido creciendo, hace dos años hice cuartos, el año pasado 'semis'. A ver si esta vez hago final o campeón. Vamos a intentarlo", ha indicado Carlos Alcaraz.

El doble ganador de Indian Wells (2023 y 2024) ha asegurado que los dos torneos en Estados Unidos (Miami e Indian Wells) le han dejado sensaciones muy positivas "tanto a nivel tenístico como anímico" para afrontar una parte clave de la temporada (Montecarlo, Conde Godó, Madrid, Roma y Roland Garros).

"Ojalá pueda tener yo esa bonita rivalidad con Jannik"

Respecto a la rivalidad en las próximas semanas con Djokovic y con el italiano Jannik Sinner por el número uno mundial, Alcaraz ha admitido que no se siente "favorito para nada" ante ellos

"Quizás Djokovic esté un poquito menos en forma, pero al final estamos hablando de Novak, que en cualquier momento puede poner su cien por cien y todos sabemos cómo es. Todos sabemos de la rivalidad que han tenido Roger, Novak y Rafa, y que gracias a que unos han ganado unos torneos, los otros han ido mejorando. Ojalá pueda tener yo esa bonita rivalidad con Jannik, que yo vaya mejorando en función de él y que él me presiona para dar mi cien por cien", indicó Alcaraz.

Sobre Rafa Nadal, el pupilo de JUan Carlos Ferrero no escondió su preocupación por saber si etsá listo para aforntar la gira de tierra batida y el Masters de Montecarlo, un torneo que el manacorí ha ganado en 11 ocasiones.

"No sé nada de su estado, de cómo está, pero como español seguidor del tenis me preocupa, obviamente, que no pueda aparecer en estos torneos, también sabiendo lo especial y lo importante que es para él. Le deseo que ojalá pueda volver pronto y que, si se pierde Montecarlo, por lo menos pueda estar en los de España (Barcelona y Madrid). Así también los españoles podemos disfrutar de su tenis", deseó Alcaraz.

El actual número 3 de la ATP incidió en que sería "un sueño" formar pareja de dobles con Nadal en los Juegos Olímpicos de París.

"Como ya he dicho muchísimas veces, Rafa siempre ha sido mi ídolo. Jugar los Juegos Olímpicos para mí es también un sueño, es algo súper ilusionante, tengo muchísimas ganas de ello, y qué mejor manera de debutar en los Juegos que hacerlo en dobles con Rafa. Vamos a ver cómo llegamos tanto él como yo. Todavía quedan cuatro meses. Todo puede pasar, pero ojalá pueda suceder", apuntó Alcaraz.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com