Xabi Alonso no descarta nuevos fichajes: "Hay que estar siempre preparados"

Xabi Alonso, técnico del Real Madrid, expresó estar contento con la plantilla actual, aunque no descartó posibles movimientos en los nueve días restantes del mercado de verano, ya que considera que "hay que estar siempre preparados".

"Estoy contento con la plantilla que tenemos, pero hay que estar siempre preparados. No sé lo que va a suceder, pero yo estoy contento con la plantilla", afirmó el entrenador en rueda de prensa. Para esta temporada, cuenta con los fichajes de Dean Huijsen, Trent Alexander-Arnold, Álvaro Carreras y Franco Mastantuono.

El entrenador reiteró su intención de dejar atrás lo ocurrido en el Mundial de Clubes y pidió que no se evalúe su manejo del equipo a partir de ese torneo, especialmente al ser preguntado por el rol limitado de Rodrygo Goes y el bajo rendimiento de Vinícius. "Para mí, la temporada, y casi mi etapa, ha empezado ahora. En el Mundial de Clubes la plantilla fue diferente. Sólo llevamos un partido. Todas las decisiones de jugar y hacer el once son mías, única y exclusivamente, junto a mi gente. Hablo con muchos jugadores, claro", comentó en relación a Rodrygo.

También se refirió a Vinícius: "El contexto del Mundial de Clubes es diferente. Las estadísticas hay que cogerlas con pinzas. Todos los jugadores son importantes y cuento con todos ellos. Todos pueden ser importantes", afirmó. "Le veo bien. Llevamos poco tiempo, eso sí. Todos estamos empezando y estamos con muchas ganas. Viniendo de donde venimos (sin títulos importantes la pasada temporada), este año es muy importante y estamos con ganas de hacer un buen año", añadió.

Alonso también habló de Mbappé, quien marcó el gol del triunfo en el debut liguero ante Osasuna, destacando que el francés "es una parte fundamental" en su proyecto de equipo, con el objetivo de "encajar las piezas".

El proceso de evolución del equipo, señaló, dependerá del desarrollo de los partidos, sin que le preocupe "nada" la posible distancia con el FC Barcelona, que ya lleva un año más trabajando con su entrenador. Tampoco cerró la puerta a que el sistema 4-3-3 utilizado ante Osasuna se convierta en su esquema habitual. "Hablamos mucho del juego y de cómo podemos mejorar. Con pocos partidos tienes poca información. Hay que ir analizando mejor. Tenemos perfiles para jugar con diferentes sistemas y teniendo la idea clara. Podemos tener flexibilidad en los sistemas", explicó.

Actualmente, Alonso no puede contar con Jude Bellingham, una figura clave en sus dos temporadas anteriores, ya que fue operado del hombro izquierdo y estará de baja hasta finales de septiembre o principios de octubre. "A Jude se le puede encajar bastante bien a mi sistema. Si creo que no vamos a tener lesionados durante el año sería ingenuo. No podemos pensar en jugadores fijos. No hay nadie o prácticamente nadie que lo sea. Nadie va a jugar todos los partidos, todos tendrán sus minutos", comentó.

Por último, habló sobre el reencuentro que tendrá este domingo con Santi Cazorla, ahora jugador del Oviedo y excompañero en la selección española. "No he hablado con él, la verdad. He estado más centrado en nosotros que en cosas sociales. Pero con Santi tengo un recuerdo espectacular como jugador y como compañero.

En la Eurocopa de 2008, con toda la gente, se hizo un gran vestuario. Es muy respetado, la gente le tiene mucho cariño y futbolísticamente es un jugador excepcional. Recuerdo muy bien la primera impresión cuando llegó a la selección, fue espectacular. Y ahora muy contento de cómo ha vuelto a su casa y que sea un referente en el Oviedo", concluyó.

