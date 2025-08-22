Trump anuncia la fecha para el sorteo del Mundial 2026: será en Washington en diciembre

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comunicó este viernes que el sorteo de la fase de grupos del Mundial de Fútbol 2026, que se jugará en ese país, México y Canadá, se realizará el próximo 5 de diciembre en el Centro Kennedy de Washington. Trump hizo el anuncio desde el Despacho Oval de la Casa Blanca, acompañado por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, junto con miembros de su Gobierno, como el vicepresidente, JD Vance, y la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.

El torneo, que tendrá lugar en 16 ciudades de los tres países entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026, contará con la participación de 48 selecciones, 16 más que en los torneos realizados entre 1998 y 2022. "Es un gran honor traer este evento mundial y a este increíble grupo de personas y a estos increíbles atletas, los mejores atletas del mundo, al centro cultural de la capital de nuestra nación", expresó Trump en relación con el sorteo que se llevará a cabo en el emblemático recinto de la capital estadounidense.

Antes del evento, Trump recorrió el Centro Kennedy para observar personalmente los trabajos de reacondicionamiento que su Administración está realizando en las instalaciones. "La Copa Mundial de la FIFA de 2026 será el conjunto de eventos más grande y complejo en la historia del deporte, y el Centro Kennedy le va brindar un arranque fenomenal", afirmó el presidente, quien destacó que el Mundial es algo "muy grande" o "como organizar varios Super Bowl en poco tiempo".

Durante la ceremonia, Infantino entregó a Trump el trofeo de la Copa del Mundo, señalando que es un trofeo que solo suelen tocar los "ganadores", como él y como Leo Messi, quien "fue el último en sostenerlo". "Teniendo en cuenta que es usted, por supuesto, un ganador, la puede tocar", le comentó Infantino a Trump, quien preguntó si podía quedárselo y bromeó con que lo mantendrá en el Despacho Oval hasta que se celebre el Mundial, tal como hizo con el trofeo del Mundial de Clubes disputado en Estados Unidos este verano.

Estados Unidos tendrá la mayor cantidad de sedes con 11 de los 16 estadios: Seattle, la Bahía de San Francisco, Los Ángeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Filadelfia, Miami y Nueva York/Nueva Jersey. México (Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara) y Canadá (Vancouver y Toronto), con 3 y 2 sedes respectivamente.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com