El Atlético vuelve a pinchar y no pasa del empate en casa ante el Elche

El Atlético de Madrid empató en casa ante el Elche en el debut de los rojiblancos en el Metropolitano. Los de Simeone volvieron a pinchar después de caer en el primer partido de Liga ante el Espanyol, acumulando 2 puntos de 6 posibles en un arranque atropellado de esta nueva campaña.

El 'Atleti' se adelantó primero en los primeros compases del encuentro, concretamente en el minuto 8, gracias a un gol de Sortloh. El noruego se aprovechó de un balón al espacio de Hancko y, viendo que el guardameta del Elche salía a achicarle, el delantero definió de maravilla el mano a mano, poniendo la pelota cerca del palo largo de Dituro.

Sin embargo, la alegría no duraría mucho para los de Simeone, que verían como Rafa Mir igualaba el encuentro a los pocos minutos, concretando así un vertiginoso contraataque que dejó al español solo ante Oblak. Con el 1-1 en el marcador, el partido se marchó al descanso.

Ya en la segunda parte, Simeone trató de darle la vuelta al resultado haciendo que Griezmann, Gallagher, Raspadori, Nahuel Molina y Marc Pubill saltaran al terreno de juego. Si bien es cierto que los cambios consiguieron que el Atlético de Madrid encerrara al Elche en su área, no fueron capaces de materializar el asedio en goles. Por lo que el partido acabó sin mayores variaciones en el electrónico y con Atlético y Elche repartiéndose los puntos.

