Djokovic hace el saque de honor en el estadio de los Yankees y deja a todos preocupados por lo visto en su brazo

Novak Djokovic tuvo el privilegio de realizar el primer lanzamiento este jueves en el Yankee Stadium, durante el partido entre los legendarios New York Yankees y los Boston Red Sox. El ganador de 24 Grand Slam apareció con un calentador en el brazo derecho, reflejo de su lesión crónica y señal de cierta incertidumbre ante su próxima participación en el US Open, donde buscará conquistar el ansiado título número 25.

Como parte de los homenajes habituales a figuras destacadas del tenis en torneos como el US Open, Djokovic fue un invitado especial en el enfrentamiento de la Major League Baseball entre Yankees y Red Sox. El serbio posó para fotos con jugadores como Aaron Judge, el capitán del equipo, y se intercambiaron bate y raqueta respectivamente. El serbio también realizó el primer lanzamiento simbólico antes de presenciar el partido desde las gradas del Yankee Stadium.

'Nole' será uno de los primeros en competir en el torneo: abrirá la sesión nocturna en el Arthur Ashe Stadium frente a Learner Tien el 24 de agosto, un rival que se perfila como una exigente primera prueba para el serbio, quien vuelve tras alcanzar las semifinales en Wimbledon, donde cayó ante Jannik Sinner.

Toda su preparación y concentración están enfocadas en brillar en Nueva York, aunque persiste una leve preocupación por su codo derecho, una lesión crónica que podría dificultar su máximo rendimiento en el certamen, pero no hay que olvidar que Djokovic ha conquistado el US Open en cuatro ocasiones (2011, 2015, 2018 y 2023).

