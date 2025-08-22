Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
La AFE carga con dureza contra la celebración del Villarreal-Barça en Miami: "Es una falta de respeto"

La Asociación de Futbolistas Españoles reprobó la iniciativa de llevar un partido a EE.UU.

Partido Bar&ccedil;a-Villarreal

Partido Barça-VillarrealGetty

Daniel Caballero
La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) manifestó este jueves su rechazo a que el encuentro entre Villarreal y Barcelona, correspondiente a la jornada 17 de LaLiga EA Sports, se dispute en el estadio Hard Rock de Miami. En un contundente comunicado, la AFE calificó esta decisión como una "falta de respeto a los futbolistas", debido a la "ausencia de diálogo e información".

La AFE señaló que cuenta con el respaldo de los capitanes de los equipos de Primera División, con quienes mantuvo una reunión para analizar la solicitud que la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) presentó el pasado 11 de agosto ante la UEFA y la FIFA, con el objetivo de obtener su aprobación para celebrar un partido de LaLiga fuera del territorio español.

En el comunicado, la AFE explicó que solicitó a LaLiga "un informe descriptivo con todos los detalles para poder informar a los futbolistas y conocer su opinión". Sin embargo, según la asociación, la patronal "negó responsabilidad alguna para anticipar el plan y se comprometió, únicamente, a informar del avance del proceso de las autorizaciones".

Cabe recordar que hace cinco años, el intento de trasladar un partido de LaLiga a Miami generó un litigio entre LaLiga y la RFEF. En esta ocasión, la propuesta volvió a generar oposición, y el pasado 11 de agosto fue rechazada por el presidente de la AFE, David Aganzo, y por Miguel Ángel Nadal, exjugador y miembro de la junta encargada del desarrollo del equipo masculino.

"Ante esta situación consideramos que, por la ausencia de diálogo y de información a los jugadores, el inicio de los trámites de un proyecto impulsado por la Liga y aprobado sin ninguna información por la Junta Directiva de la RFEF, es una falta de respeto para los futbolistas cuando implica cambios a nivel deportivo y un desplazamiento como trabajadores fuera del territorio nacional en el marco de una liga doméstica", concluye el texto.

