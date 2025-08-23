El Barça tira de épica y remonta al Levante en el descuento

El FC Barcelona consiguió los tres puntos a domicilio en el Estadio Ciutat de València ante el Levante en un encuentro que comenzó muy cuesta arriba para los azulgranas. El conjunto local se adelantó primero, con un gol de Iván Romero tras un contraataque que pilló a la zaga del Barça con la guardia baja. Los de Julián Calero estaban poniendo en serios apuros a los de Hansi Flick cuando estos perdían la posesión.

Justo antes del descanso y tras una jugada en la que parecía que el Barcelona pondría las tablas en el marcador, sin embargo, el Levante defendió bien y consiguió sacar una contra en la que el colegiado señaló penalti tras una mano dentro del área de Alejandro Balde. El encargado de ejecutar la pena máxima fue el 'comandante' Morales, que no falló y batió a Joan García, poniendo el 2-0 justo antes de que los jugadores se marcharan al túnel de vestuarios.

En la segunda parte la tónica fue totalmente distinta, con un Barça que arrancó con una tremenda energía desde que comenzara a rodar la pelota. Pedri fue el encargado de recortar distancias y darle a su equipo esperanzas de remontar el partido sin que se hubieran cumplido cinco minutos del segundo tiempo. El canario recibió la pelota en la frontal del área, acomodó la pelota a su pierna derecha y, sin apenas espacio, lanzó un latigazo imparable para Pablo Cuñat, que solo pudo seguir el balón con la mirada.

Los azulgrana se enchufaron aún más con el gol del centrocampista y siguieron apretando a un Levante al que cada vez le costaba más sujetar a sus rivales. Manu Sánchez, que hasta el momento estaba consiguiendo que Lamine Yamal no tuviera la mejor de sus noches, vio como poco a poco el joven '10' del Barça comenzaba a marcharse con mayor facilidad de su marca. Apenas tres minutos después del gol de Pedri, Raphinha sirvió un balón tenso al área que remató Ferrán, haciéndose grande en el punto de penalti y batiendo al meta del Levante para igualar el encuentro.

A partir de entonces el partido se volcó del lado del Barça, que acumulaba jugada tras jugada ante un Levante que se defendía como un gato panza arriba. Sin embargo, con el tiempo reglamentario cumplido, Lamine Yamal puso un balón con música al punto de penalti que trató de despejar Unai Elgezabal, con la mala fortuna de que mandó el balón al fondo de su propia portería, sentenciando el encuentro y certificando la remontada azulgrana.

