Un muerto y tres heridos en un tiroteo en Ávila

Un hombre de 51 años ha fallecido y otras tres personas han resultado heridas en un tiroteo en Ávila. Tras el el altercado se produjeron destrozos en la zona que continuaron en el hospital.

Natalia López
Publicado:

La ciudad de Ávila ha vivido este miércoles momentos de gran tensión en un episodio de violencia tras producirse un tiroteo que ha causado la muerte de un hombre de 51 años y tres heridos.

El suceso se produjo en una zona residencial de Ávila, donde por causas que todavía se desconocen, se originó un enfrentamiento con armas de fuego. Como resultado, un hombre de 51 ha perdido la vida ha causa de las heridas que había sufrido, mientras que otras personas resultaron heridas con diferentes grados de gravedad.

Pero el suceso no se detuvo ahí, tras el tiroteo la tensión se trasladó a los alrededores, donde se han registrado destrozos en varios vehículos, cristales de ventanas rotos y daños en mobiliario urbano. Los vecinos de la zona alertaron a las autoridades después de escuchar varios disparos y darse cuenta de la magnitud de la situación.

La llegada al hospital

Los heridos fueron trasladados al hospital de la ciudad, pero la tensión tampoco se detuvo ahí. Según han confirmado las fuentes policiales, en el centro sanitario también se vivieron momentos de gran tensión, hubieron empujones, gritos e incluso intentos de agresión entre las personas que se vinculan con los implicados en el tiroteo. La Policía Nacional tuvo que reforzar la seguridad para evitar que la situación se descontrolara todavía más.

Las fuerzas de seguridad han abierto una investigación para esclarecer el origen del tiroteo y determinar si se trata de un enfrentamiento personal, un ajuste de cuentas o un conflicto relacionado con otras causas. Por el momento, no se han facilitado detalles sobre posibles detenidos, aunque las autoridades están trabajando para poder identificar a todos los implicados en el altercado.

