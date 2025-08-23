Jasper Philipsen gana la primera etapa de la Vuelta a España

Jasper Philipsen se ha convertido en el primer portador del maillot rojo de líder de La Vuelta a España 2025 tras imponerse al sprint este sábado en la etapa inaugural de la ronda española, con un recorrido de 186,1 kilómetros entre las localidades italianas de Turín y Novara. El velocista belga, que solo disputó tres etapas del Tour de Francia 2025, donde llegó a vestir brevemente el maillot amarillo, antes de verse obligado a abandonar por una caída, se inscribió a última hora en La Vuelta y dejó clara su potencia en la llegada a Novara.

Impulsado por un excelente lanzamiento de su equipo, Philipsen cruzó la línea de meta por delante de Ethan Vernon y Orluis Aular, mientras que Iván García Cortina finalizó en quinta posición, siendo el mejor español del día. Con las bonificaciones obtenidas, el ciclista belga lidera la clasificación general con una ventaja de cuatro segundos sobre Vernon y Pepijn Reinderink, quien se impuso en el sprint intermedio, y seis sobre Aular.

La escapada del día se formó en los primeros kilómetros y estuvo compuesta por seis corredores, quienes pasaron por el único puerto puntuable, La Serra, coronado en primer lugar por Alessandro Verre. Más adelante, Reinderink se adjudicó los puntos del sprint bonificado de Valdengo.

El pelotón, que en ningún momento permitió que la diferencia superase los tres minutos, dio alcance a los fugados cuando restaban 40 kilómetros para la meta. Desde ese momento, los equipos comenzaron a organizarse para preparar la llegada masiva. Israel-Premier Tech parecía tener el control del grupo, pero Alpecin-Deceuninck lanzó su ofensiva a solo un par de kilómetros del final, colocando de forma ideal a Philipsen para que lograra la victoria de etapa y el maillot de líder.

Este domingo, la ronda española afrontará su segunda etapa, aún en territorio italiano, con un recorrido de 159,6 kilómetros entre Alba y la estación de esquí de Limone Piemonte. Será la primera llegada en alto de la carrera, tras una etapa mayoritariamente llana que concluirá con rampas al 5%.

