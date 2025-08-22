Andy Roddick señala el "único error" de Alcaraz con Sinner en Cincinnati: "No debió..."

El último cara a cara entre Jannik Sinner y Carlos Alcaraz, la final del Másters 1.000 de Cincinnati, acabó antes de tiempo por la retirada del número 1 del mundo por enfermedad. El de San Cándido, afectado por un virus, no pudo plantear batalla al español y se retiró cuando perdía 0-5 en el primer set y visiblemente sin energía ni capacidad de reacción. A diferencia de lo ocurrido en la final de Wimbledon, esta vez fue Alcaraz quien salió victorioso para sumar su sexto título del año (Róterdam, Montecarlo, Roma, Roland Garros, Queen's y Cincinnati) y firmar su novena victoria ante el jugador transalpino.

El cara a cara entre ambos queda en un 5-9 a favor de Carlos Alcaraz, la siguiente batalla entre los dos mejores tenistas del mundo se traslada al US Open, donde Sinner defenderá su corona en Flushing Meadows y el número 1 del mundo. Tras la retirada del italiano en la final de Cincinnati, Alcaraz se preocupó por la salud de Sinner y le dio un abrazo mientras trataba de consolar al número 1 del mundo. Ese aplaudido y deportivo gesto del español no fue muy bien visto por Andy Roddick, quien cree que fue el "único error" del murciano durante toda la semana en Cincinnati. Y es que el extenista de Nebraska opinó que Carlitos se la jugó al abrazar a Sinner.

"Creo que el único error que Carlos cometió a lo largo de toda la semana fue su proximidad con Jannik a la conclusión de la final, cuando empezamos a sospechar que Jannik no se sentía bien. Quizás fuese algo de un día, pero no me importa: no debió darle un abrazo en la red. Me encanta que estos dos tipos sean de lo más caballerosos, que tengan esa clase, pero si yo fuese el entrenador de Carlos, le diría que se alejase de él, que no estuviese cerca, que no fuese a chequear si está bien, que se saltase las fotos juntos. Carlos, ¡aléjate de él si está enfermo!", opinó Roddick en su podcast 'Served'.

Andy Roddick deseó que Jannik se recupera a tiempo para el US Open, aunque avisó que esa enfermedad que le obligó a retirarse en Cincinnatti el pasado lunes podría ser un problema en la preparación del italiano de cara a Flushing Meadows.

"Esperemos que Sinner esté sano para el US Open. Si tiene un virus que le dure cuatro o cinco días... no me gustaría decirlo, pero será muy difícil su preparación física", advirtió Roddick.

