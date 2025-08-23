Muere un ciclista en la Vuelta Internacional Jr. a la Ribera del Duero

La tragedia ha sacudido la Vuelta Ciclista Junior a la Ribera del Duero tras conocerse el fallecimiento de uno de los corredores que disputaba la competición tras verse envuelto en una caída masiva. El incidente ha ocurrido a mediados de la segunda etapa, que transcurría entre la localidad de Langa de Duero (Soria) y la Laguna Negra de Vinuesa. Con los primeros 68 kilómetros de la etapa completados durante este sábado 23 de agosto, la caída afectó a una gran cantidad de corredores que formaban parte del pelotón.

No había ambulancias suficientes

Debido a que un gran número de deportistas requirieron de asistencia médica tras el incidente y, teniendo en cuenta que no había ambulancias suficientes para atender a todos los heridos, la prueba se canceló definitivamente a la media hora, tras la deliberación pertinente por parte del organismo regidor.

Según indica el medio digital especializado Ciclo 21 El incidente se produjo poco después de que los corredores cruzaran la N-234, a la entrada del paraje de El Amogable. Explica esta publicación, que transmite en directo la prueba, que la magnitud del accidente obligó a detener la carrera en primera instancia, ya que varias de las ambulancias destinadas a la cobertura sanitaria tuvieron que atender a los ciclistas implicados.

Hasta tres corredores tuvieron que ser trasladados al Hospital Santa Bárbara de Soria. Una vez desplazados al centro sanitario, la organización de la prueba ha lanzado un comunicado en el que expresaban sus "más sinceras condolencias" a familiares y amigos del fallecido, cuya identidad no se ha hecho pública. En la jornada del domingo, la organización de la prueba homenajeará al ciclista a las 10.30 en la plaza de la Hispanidad de Aranda de Duero (Burgos) y ha invitado a la ciudadanía a unirse a este acto.

