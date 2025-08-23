El PP acusa al gobierno de "incompetencia" y el PSOE insiste en su "obsesión" con Pedro Sánchez

El Partido Popular ha pedido la comparecencia urgente de varios ministros ante el Senado para dar explicaciones sobre la gestión de los incendios. Tanto el Partido Popular como el Partido Socialista se lanzan acusaciones sobre la gestión de los fuegos. Los populares reprochan la actuación del Gobierno, mientras que el PSOE se centra en las gestiones de las comunidades autónomas, lideradas por el PP, salvo Asturias.

Los lamentos de los populares

Las últimas declaraciones del entorno de Núñez Feijoo las ha protagonizado la vicesecretaria de Regeneración Institucional del Partido Popular, Cuca Gamarra, que ha calificado la acción del Gobierno de "incompetencia y negligencia". Además ponía el foco que el Sistema de Protección Civil en España asegurando que "no tenemos un mecanismo nacional de respuesta".

Y todo esto surge tras haber conocido a través de una información de La Razón, en la que se informaba que el Ministerio de Transición Ecológica no tiene pensado renovar su flota de aviones para la extinción de los incendios hasta 2030. La también diputada por La Rioja ha pedido analizar "los medios aéreos y las capacidades" con las que cuenta el Gobierno de España y se ha preguntado qué ha podido ocurrir para estar en la situación que se está actualmente con respecto a los incendios.

Desde el entorno de Pedro Sánchez

Por otro lado, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presidido hoy una reunión del Comité Estatal de Coordinación contra los incendios, a la que han asistido también el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y representantes del resto de las instituciones miembro del organismo.

El presidente ha hecho el anuncio de que el próximo martes se constituirá una comisión interministerial, encabezada por los ministerios de Transición Ecológica e Interior, para “definir” las políticas y medidas del pacto de Estado propuesto por el Gobierno para la mitigación y adaptación al cambio climático de la península con motivo de estos incendios.

Además, ha añadido que la próxima Conferencia de Presidentes autonómicos, que se celebrará en Asturias, abordará ese mismo asunto, con el objetivo de convertirse en una “pieza importante” para la constitución de este pacto.

Patxi López, portavoz del PSOE en el Congreso, ha lamentado la actitud del PP ante los recientes incendios en España, acusándoles de concentrarse únicamente en su ‘obsesión’ por destituir al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Este es el nivel político del Partido Popular. Esta es la gran aportación a nuestro país que está haciendo el Partido Popular desde hace años. Le da igual lo que les pase a los ciudadanos y a las ciudadanas. Su única obsesión es echar a Pedro Sánchez", ha asegurado a través de un vídeo publicado en redes sociales este sábado.

Con respecto a las próximas comparecencias previstas de varios ministros en el Senado, solicitadas por el Partido Popular, López indicó que al PP "solo le importa el ruido que puedan hacer con esas comparecencias".

El ojo sobre el Sistema de Protección Civil

El Partido Popular lamentaba que la gestión de los incendios estaba en cierta medida condicionada por el Sistema de Protección Civil. El pasado jueves, el vicesecretario de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, calificaba de "pirómana más" a la directora de Protección Civil, Virginia Barcones. Añadía que se enterase "de una puñetera vez de que los incendios no se apagan con ideología ni con crispación", sino con "colaboración y lealtad institucional".

La directora aseguraba que había una campaña para difamarle. "Me parece tan poco responsable, fuerte y poco ético que una persona que a lo largo de estos once días ha hecho todo por ayudar y llamarme pirómano. ¿Hasta dónde vamos a llegar? ¿Qué vale para intentar desacreditar a una persona?", ha expresado en rueda de prensa Barcones. "Tengo prueba de todo lo que diga y voy a seguir defendiendo la actuación de Protección Civil, pero de verdad, un poco de respeto y serenidad y responsabilidad. "Denominarme pirómana, me está acusando de un delito y que yo soy una delincuente, ¿hasta dónde?", reflexionaba la también exconcejala del PSOE.

Ante esta situación, el presidente del Gobierno ha felicitado a la directora general de Protección Civil, Virginia Barcones, "por su tarea durante todos estos días y noches tan largas en las que ha estado al pie del cañón".

