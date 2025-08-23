El príncipe Hakoon de Noruega, envuelto en los abusos de Marius Borg

Marius Borg Høiby ha sido imputado por cuatro delitos de violación y malos tratos hacia sus exparejas. La policía asegura que existen pruebas que apuntan a un patrón: drogar a sus víctimas antes de abusar de ellas. El expediente judicial incluye además 32 cargos en su contra y afecta a 16 mujeres, según la investigación.

Ahora la fiscalía ha revelado que en uno de los viajes en los que cometió esos abusos, le acompañaba el príncipe Haakon. se trata de un viaje en octubre del 23 a las islas Lofoten, al noroeste del país, en el que Marius Borg, de 28 años,habría presuntamente abusado de una mujer. Es un caso más de los 32 delitos graves de los que le acusa la fiscalía.

El joven se enfrenta a cargos de violación, dos agresiones sexuales sin penetración, cuatro casos de acoso sexual, un delito de violencia de género, dos de lesiones, otro de amenazas... uno de daños materiales cinco quebrantamientos de orden de alejamiento, atentado a un agente de la autoridad y cinco infracciones contra la seguridad vial, entre otros

Palabras de Hakoon sobre los abusos

El príncipe heredero Haakon se pronunció al respecto: "Ahora se han aclarado los cargos y esto se tramitará en un proceso legal. Serán los tribunales quienes decidan el resultado final. Todos los involucrados en este caso probablemente lo encuentren desafiante y difícil". Con estas palabras, la Corona marcó distancia del proceso.

La caída de Høiby es doble: de "soltero de oro" a acusado por violación, y de heredero de una cómoda asignación familiar a una situación económica precaria. Sus ingresos declarados en el último año rondaron los 4.000 euros, un 80% menos que el año anterior. Antes recibía una paga mensual de su madre y del príncipe Haakon, pero ahora su saldo apenas supera los 7.000 euros frente a los 168.000 que tenía hace tres años.

