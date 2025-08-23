Márquez arrasa en la Sprint y logra la pole en un día fatal para sus rivales

Marc Márquez le ha dado otro mordisco al título tras conquistar la pole en una nueva carrera al Sprint en el estreno del circuito de Hungría. El piloto dominó la carrera sin dar opción a sus rivales directos, que fueron todos protagonistas negativos de la jornada.

La carrera estaba prácticamente sentenciada desde antes de que se apagara el semáforo. Mientras no cometiera errores ni nadie le tirara de la moto, Marc solo tenía que aprovechar la pole lograda por la mañana para ser el primero en la línea de meta. Así fue, aunque no sin tensión. El '93' estuvo a punto de caerse tras la salida que protagonizó Quartararo. El francés no llegó a impactarle por detrás, pero sí acabó con las opciones de Bastianini.

A partir de ese momento no habría ningún cambio en la cabeza de carrera. Detrás de Marc, que cada se alejaba más, cruzaron la meta las dos motos amarillas del VR46 en un fin de semana excepcional de Di Giannantonio y Morbidelli. Más atrás, hubo más enfrentamientos donde Acosta, que salía séptimo, trató de recuperar las posiciones perdidas en la salida, sin éxito. De hecho, un su batalla por pasar a Jorge Martín, acabó en el suelo, lo que supone su tercera caída del fin de semana.

Álex Márquez y Aldeguer tuvieron mejor rendimiento, quedando octavo y quinto respectivamente, y sin duda las Honda de Joan Mir y Marini con un sexto y cuarto puesto muy meritorio tras el cambio de chasis realizado por el equipo. Tras la victoria, la decimotercera en catorce Sprint, Marc Máquez da un paso de autoridad hacia un título, que cada vez está más cerca. Con 430 puntos, casi el doble de los logrados por Bagnaia, que cruzó la meta decimotercero en otro fin de semana para olvidar.

