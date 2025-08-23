Sachia Vickery, la tenista del US Open con Onlyfans: "Es el dinero más fácil que he ganado nunca"

La fase previa del US Open concluyó este viernes tras cuatro intensas jornadas en las que multitud de tenistas trataron de abrirse paso y conseguir una de las últimas plazas para el último Grand Slam del año. Una de las tenistas que estuvo presente en esta fase fue Sachia Vickery. La estadounidense volvía esta semana a las pistas tras un largo periodo de inactividad, pero finalmente cayó eliminada en segunda ronda (6-1;6-2) ante la alemana Ella Seidel.

Sin embargo, durante su periodo alejada de las pistas, la norteamericana estuvo explorando alternativas profesionales, iniciándose en el mundo del contenido para adultos en redes sociales. "Sigo jugando al tenis, mi carrera sigue en marcha, pero también quiero hacer cosas más allá del tenis. Estoy empezando a explorar más oportunidades en las redes sociales", declaró a principios de año.

Pese a haber conseguido figurar en el top-100 de tenistas y haberse embolsado hasta 2,3 millones de euros en premios, la jugadora sufrió una caída notable en el ranking, situándose en la actualidad por debajo de las 500 mejores del planeta. Con el paso del tiempo y ante este bajón tenístico, Vickery encontró una gran fuente de ingresos gracias a su perfil en OnlyFans: "Lo abrí en enero y creció muy rápido. Ser tenista definitivamente ayudó a mi difusión. Estoy en una etapa en la que no muestro todo, pero me siento lo suficientemente cómoda. Me va muy bien", reconoció la tenista.

"Nunca volveré a hablar mal de las chicas en OnlyFans en mi vida. Porque la cantidad que gané en los primeros dos días me abrumó. Realmente estoy sorprendida. Tengo la mente muy abierta y no me importa lo que la gente piense de mí… además, es el dinero más fácil que he ganado y disfruto hacerlo", comentó la mujer de 30 años. "Obviamente, recibo algunos comentarios negativos pero eso es normal. Hagas lo que hagas en la vida, siempre habrá críticas. Si no hiciera nada, igual recibiría críticas, así que prefiero estar en la plataforma y ganar dinero", añadió.

Citas a cambio de 1.000 dólares

Además del contenido para adultos, Vickery desveló que desde hace unos meses cobra por tener citas con hombres: "Ya no tengo citas gratis debido al comportamiento de los hombres, ahora necesito un depósito previo a la cita, envíenme 1.000 y podemos hacerlo realidad", afirmó. "Los tenistas gastan más de 100.000 dólares al año en entrenamiento, comida, hoteles, fisioterapia... No veo nada negativo en tener otra vía para generar muchos ingresos", concluyó.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com