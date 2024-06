Carlos Alcaraz - Jack Draper: Horario y dónde ver el partido de octavos de Queen's 2024, en directo

Carlos Alcaraz se mide este jueves a Jack Draper en los octavos de final del torneo de Queen's 2024, donde el murciano defiende el título logrado el año pasado de forma brillante. El murciano sigue con su idilio sobre la hierba y el martes arrolló a Franciso Cerúndolo (6-1 y 7-5) para extender su racha de victorias consecutivas sobre pasto hasta las 13 (cinco en Queen's 2023, siete en Wimbledon 2024 y una en Queen's 2024).

Tras conquistar Roland Garros el pasado 9 de junio, Carlos Alcaraz ha desembarcado en Londres con la intención de defender los 2.500 puntos como campeón en Queen's y Wimbledon. El primer paso lo dio ante un Cerúndolo que fue arrollado de inicio por el jugador de El Palmar.

"Estoy muy contento con el nivel de todo en este primer partido. He entrenado dos veces solo, no he tenido muchos días para adaptar mi juego a esta superficie. Creo que ha sido un gran partido, muchas cosas que mejorar, pero en general estoy contento con mi partido", afirmó Alcaraz tras su triunfo ante el argentino.

"El primer set ha sido un poco irreal. Él ha hecho muchos errores, no he podido coger ritmo, luego ha comenzado a jugar mejor, intercambios más largos, se ha metido en el partido. Me he quedado sorprendido, he intentado mantenerme ahí, encontrar mi ritmo y lo consiguió al final", admitió el número 2 de la ATP.

Jack Draper, próximo rival de Carlos Alcaraz

Al jugador murciano le espera en los octavos de final de Queen's 2024 el británico Jack Draper, quien se deshizo del argentino Mariano Navone en dos sets (6-3 y 6-2). Carlos Alcaraz domina (2-0) el cara a cara ante el actual número 31 de la ATP.

El primer partido ATP entre ambos tenistas se jugó en Basilea 2022 y el español se llevó el triunfo en tres sets (3-6, 6-2 y 7-5). Su segundo y último enfrentamiento se produjo en Indian Wells 2023, donde Alcaraz se impuso a Draper (6-2, 2-0 y retirada) rumbo a su primer título en el desierto californiano.

Horario y dónde ver el Carlos Alcaraz - Jack Draper de Queen's 2024

El Carlos Alcaraz vs Jack Draper, partido de octavos de final de Queen's 2024, se jugará el jueves 20 de junio en un horario por confirmar por la organización del torneo londinense. El propio Alcaraz pidió poder jugar pronto para poder ver el España - Italia de la Eurocopa 2024.

"La Euro es cada cuatro años, ahora es tiempo de apoyar y ver a España. Pediré jugar antes", confirmó Alcaraz tras su triunfo ante Cerúndolo.

El partido entre Carlos Alcaraz y Jack Draper lo podrás seguir en directo en la página web de Antena 3 Deportes, con el resultado, la última hora de lo que ocurra y todas las reacciones de los protagonistas.

