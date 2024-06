Los comienzos de Ferrero con Alcaraz tras su pelea con Zverev: "Cogía a un chico con todo por hacer"

La final de Roland Garros entre Carlos Alcaraz y Alexander Zverev fue un partido singular para Juan Carlos Ferrero, entrenador y padre deportivo del tenista murciano. El preparador valenciano, antes de empezar a trabajar con Carlitos, llevó durante menos ocho meses la carrera del germano; fue allá por 2017, cuando 'Sasha' ya estaba en el top-10 del ranking ATP.

Aquello no terminó bien: "Pronto me di cuenta de que las cosas no me gustaban. Cuando un tenista gana mucho dinero de joven puede marearse. Es clave en ese momento el entorno del jugador y el rol de ellos. Tienen demasiadas distracciones fuera de la pista. Teléfono, redes sociales, amigos que aparecen de un día para el otro... Yo veo que están tonteando con el Instagram y no piensan en tenis como sucedía en nuestra época", recordó más tarde Ferrari, número 1 mundial durante ocho semanas en 2003.

"Chocamos por su falta de puntualidad y la falta de respeto a los integrantes del equipo. Y decidí dejarlo"

"Zverev estaba, por ejemplo, tres horas dentro de la cancha, pero no lograba hacer un entrenamiento de calidad de más de una hora y media. Luego todo eran protestas, parones, gritos y enfados. En su momento, chocamos por su falta de puntualidad y la falta de respeto a los integrantes del equipo. Y decidí dejarlo", relató el de Ontinyent al término de su etapa entrenando al de Hamburgo.

Zverev también largó tras romper su relación con Ferrero: "Fue muy irrespetuoso. Tuvimos una pelea después del Abierto de Australia, lo cual estuvo bien, eso nos concierne a nosotros dos. Pero en una de las discusiones finales involucró a todo el equipo y hubo un momento en el que (Ferrero) fue muy irrespetuoso con todos y tuve que terminar esa relación", recordaba el teutón meses después de la ruptura.

"Él creció en España, donde el entrenador es como un dios y cuando dice 'silencio', entonces debes quedarte las siguientes dos horas callado. Con mi personalidad eso es algo difícil. No me callo", admitió el germano, quien más tarde fue también entrenado más tarde brevemente por los españoles David Ferrer y Sergi Bruguera.

Del número 3 a un chaval de 15 años

Para entonces, Ferrero ya había visto en acción al murciano siendo un crío y fue Albert Molina, representante de ambos, el que les puso en contacto y el artífice del inicio de esta relación tan exitosa con el tiempo. El valenciano, que había llevado a Zverev al número 3 del mundo, vio muchas posibilidades en Carlos y por eso aceptó guiar su carrera.

"Tras entrenar a Zverev, hacerme cargo de Alcaraz era algo muy diferente. Cogía a un chico con todo por hacer y debo decir que me ilusionó el hecho de poder moldearle y traspasarle todas las experiencias que yo tuve como jugador", explicó Ferrero el valenciano a EFE en marzo de 2020.

Ferrero aceptaba así una propuesta baja económicamente pero que podía reportarle muchos resultados en el futuro, como finalmente ha ocurrido. Albert Molina, agente del murciano, ha contado a la cadena Cope cómo fue ese primer paso: "Yo hablo a mis jefes, le digo que en España hay un chaval con una proyección buena y desde Estados Unidos me dan el ok...".

"Con una parte del dinero ayudamos nosotros y otra parte Ferrero. Él hace el esfuerzo e invierte en futuro. Cuando acepta y empieza a trabajar con Carlos, es consciente de que no va a ingresar ni se le va a pagar como Ferrero, como entrenador de un top. Juan Carlos invierte en futuro", explica Ramos.

"Con una parte del dinero ayudamos nosotros y otra parte Ferrero. Él hace el esfuerzo e invierte en futuro"

Así, Ferrero pasó de entrenar a Alexander Zverev a un chaval desconocido de apenas 15 años: "Por esa época, Ferrero estaba entrenando a Zverev y tampoco podía tirarle mucho la caña. Aprovechando que con el tiempo acabaron la relación, fue cuando entonces nos sentamos con Ferrero y Cascales y salió la propuesta".

"Yo tenía mis dudas porque venía de entrenar a Zverev, que estaba tercero del mundo y tenía propuestas de jugadores top. Y yo iba con una propuesta de un jugador de 15 años", sentenciaba Ramos.

El resto es historia. Desde entonces el de Hamburgo y el de El Palmar se han enfrentado en diez ocasiones en el circuito profesional: el alemán ganó cinco veces y el español triunfó en otras tantas... la última en Roland Garros. Un título que ganó el propio Ferrero en 2003, año en el que nacía su pupilo murciano.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com