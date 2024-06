Carlos Alcaraz - Francisco Cerúndolo: partido de hoy del torneo de Queen's 2024, en directo

El rival de hoy de Carlos Alcaraz recuerda buen su único partido precedente, en un Futures (torneo por debajo de los ATP y los Challengers) en Palmanova, Mallorca, en enero de 2019.

"No me acuerdo mucho del partido, oero me acuerdo de que yo tenía 18 años y él 15. Le gané las semifinales y salí del partido diciendo 'este chaval juega demasiado bien para su edad'. Me sorprendió que yo, jugando bien, estaba el 300 del mundo, tenía que estar tan a tope con un chaval tan joven. Pensaba que iba a ser muy bueno, pero no tan rápido, claro", admitió Francisco Cerúndolo.