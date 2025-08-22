Ancelotti carga contra FIFA y UEFA: "Se juega mucho y mal, deben revisar los calendarios"

El exentrenador del Real Madrid ha cargado contra la FIFA y la UEFA debido al exceso de partidos y las consecuencias que esta sobrecarga de juego provoca en el juego y en los jugadores. En una entrevista para Il Giornale, el italiano ha declarado que "Sí, jugamos demasiado y mal, el fútbol es más analítico, intenso, rápido, pero la FIFA y la UEFA tienen que revisar los calendarios, son muchos partidos, no todos de calidad y se dan demasiadas lesiones", aseguró.

Sin embargo, Carletto no se limitó a criticar la situación, sino que también ofreció lo que en su opinión eran alternativas más interesantes para tratar esta dinámica: "Me parece una buena solución reducir las ligas de 20 a 18 equipos, se evitarían enfrentamientos de baja calidad y así los gastos también serían más lógicos", comentó el técnico, conocedor de la complejidad que tiene un cambio así: "Debe haber un acuerdo entre las partes y hasta ahora eso no ha sucedido", añadió.

En cuanto a la razón por la que Ancelotti cree que tanto los jugadores como los entrenadores no cuentan con la suficiente voz en cuanto se habla del tema del calendario, el italiano fue contundente: "Somos los mejor pagados, tal vez por eso no nos quieren en la mesa", afirmó Ancelotti con rotundidad.

"Modric hará historia en la Serie A"

Luka Modric fue uno de los jugadores más importantes para Carlo Ancelotti durante su etapa en el Real Madrid, el croata puso rumbo al Milan durante este verano una vez terminada su etapa con los blancos, un equipo en el que el propio Carletto fue entrenador y jugador. "He hablado con él, hará disfrutar a los aficionados, dejará huella en la Serie A, está contento con la decisión, sabe que puede ir al Mundial. Es un profesional absoluto, el año pasado no se perdió ni un entrenamiento", comentó Ancelotti.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com