De Zerbi sentencia el caso Rabiot: "No voy a prostituirme por un jugador"

Roberto De Zerbi ha sentenciado con contundencia el grave incidente en el vestuario entre Rabiot y su compañero, Jonathan Rowe. El técnico aseguró en la rueda de prensa previa al choque ante el Paris FC., que el francés, apartado del equipo, no volverá a vestir la camiseta del Marsella.

"En un lugar de trabajo, si dos empleados se pelean, como en un pub inglés, con un compañero tirado en el suelo porque ha perdido el conocimiento (Bakola), ¿Qué debe hacer el empleador en Francia? Hay dos soluciones, la suspensión o el despido", afirmó con rotundidad el italiano.

"Podría haber hecho como si no viera nada, pero no voy a prostituirme por un jugador que nos hace ganar partidos. Como dijo Benatia, jugué al fútbol durante mucho tiempo. Estoy acostumbrado a hablar de lo que pasa en los vestuarios, pero hay que poner las cosas en orden. Es necesario, pero no pierdo mi dignidad a cambio de no perder el campeonato", aseveró.

"Yo siempre apoyaré al club. Sí, no se rompieron los dientes, pero esta pelea, nunca había visto algo así. Veía al médico intentando reanimar al otro jugador en el suelo, Rowe y Rabiot peleando...", comentó el entrenador, en referencia a las palabras de la madre de Rabiot.

Las declaraciones de la madre de Rabiot

La mujer, que además de la progenitora del centrocampista es también su representante, salió en defensa de Rabiot, asegurando que todo era una mentira: "No lo pueden echar del equipo por una discusión en el vestuario. En el fútbol, todos mienten, y todos lo saben. Claro que mienten. En cualquier caso, en el fútbol, todo se reduce al dinero. Cuando no sabes de qué se trata, es porque hay dinero de por medio", señaló.

"¿Cómo podemos imaginar que hubo un altercado increíblemente violento y nadie intervino? ¿Qué significa increíblemente violento? Nadie resultó herido, nadie fue al hospital. No hubo nariz rota, ni labio partido, ni puntos. Así que no lo entiendo y no lo creo. No niego la discusión, y Adrien tampoco", aseguró.

"Yo lo hice capitán"

Por su parte, el técnico tampoco quiso hacer oídos sordos a las palabras de la representante, asegurando que "En el entorno de Rabiot se dicen cosas falsas. La madre olvidó dos cosas: yo decidí hacerlo capitán en París. Y en un año, le di más atención y cariño a su hijo que al mío propio. Es una decisión justa, donde lo aprecio como hombre", recordó el entrenador. "En el campo hay que mostrar "cojones", como dicen. Pero no entre compañeros. Nadie debe creerse más fuerte que el club", concluyó Roberto De Zerbi, dando por zanjado el tema.

