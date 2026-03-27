Así está la pelea por el número 1 del mundo entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner

Soplan viento de cambio en la alto del ranking de la ATP. Carlos Alcaraz, que ocupa el primer puesto desde el pasado mes de septiembre cuando se coronó en el US Open, poder ser derrocado por Jannik Sinner, que ha ganado el titulo en Indian Wells y está a dos partidos de alzar el título también en el Miami Open y completar el Sunshine Double. El de San Cándido, que no jugó entre febrero y mayo del año pasado por su sanción por dopaje, está firmando una impecable gira de pista rápida en Estados Unidos y apunta a regresar al número 1 de la ATP el próximo mes de abril.

El tenista de San Cándido ha sumado 1.000 puntos en el desierto californiano y ya lleva 400 en Miami. A la espera de su semifinal ante Alexander Zverev y una hipotética final, Sinner tiene ahora mismo 11.800 puntos, es decir, está ya a 1.790 puntos de Carlos Alcaraz (13.590 puntos). Si el pupilo de Darren Cahill se mete en la final del Miami Open, sumará otras 250 puntos; y si alza el título en las instalaciones del Miami Garden, el próximo lunes aparecerá con 12.400 puntos.

Las cuentas son claras y todo indica que habrá un cambio en lo más alto del ranking durante la gira de tierra batida, en la que Alcaraz defiende 4.330 puntos (1.000 puntos en Montecarlo, 330 en el Conde de Godó, 1.000 en Roma y 2.000 en Roland Garros).

Por su parte, Jannik Sinner no defiende puntos en Montecarlo, Barcelona y Madrid, al no estar presente la temporada pasada al estar sancionado. El italiano solo debe defender los 650 puntos como finalista en Roma y los 1.300 puntos como finalista en Roland Garros. Es decir, el de San Candido solo defiende 1.950 puntos en toda la gira de polvo de ladrillo frente a los 4.330 de Alcaraz.

Puntos que defiende Carlos Alcaraz

Montecarlo: 1.000 puntos.

Conde de Godó: 330 puntos.

Mutua Madrid Open: no defiende puntos.

Masters Roma: 1.000 puntos.

Roland Garros: 2.000 puntos

Puntos que defiende Jannik Sinner

Miami Open: no defiende puntos.

Montecarlo: no defiende puntos.

Conde de Godó: no defiende puntos.

Mutua Madrid Open: no defiende puntos.

Masters Roma: 650 puntos.

Roland Garros: 1.300 puntos.

Calendario de la gira de tierra batida

Masters de Montecarlo (del 5 al 12 de abril)

Conde de Godo (del 13 al 19 de abril)

Mutua Madrid Open (del 22 de abril al 3 de mayo)

Masters de Roma (del 6 al 17 de mayo)

Roland Garros (del 24 de mayo al 7 de junio)