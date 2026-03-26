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El desafío de Alcaraz a los número 1 de pádel: "¿Sinner y yo contra Coello y Tapia?"

El murciano se pasó por el Miami P1 de Premier Padel para ver a los mejores jugadores del mundo y de paso 'retó' a los números 1. ¿Quién ganaría? Carlitos se moja.

Alcaraz y Sinner, n&uacute;mero 1 y 2 del mundo respectivamente

Alcaraz y Sinner, número 1 y 2 del mundo respectivamenteRedes sociales

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Carlos Alcaraz se atrevió a entrar en un curioso debate: ¿quién ganaría un partido de pádel entre estrellas del tenis y del circuito profesional? El número 1 del mundo no dudó en responder. "¿Sinner y yo contra Coello y Tapia en pádel? Ganamos nosotros, sin duda", afirmó el murciano, convencido de que él y Jannik Sinner podrían imponerse a las grandes referencias del pádel mundial.

Alcaraz, que recientemente cayó en el Masters 1.000 de Miami ante Sebastian Korda, aprovechó su estancia en suelo estadounidense para visitar el torneo Miami P1 de Premier Padel antes de regresar a Europa. Allí pudo disfrutar del espectáculo y compartir momentos con algunos de los mejores jugadores del circuito.

"Me estoy acercando al pádel últimamente"

El español fue recibido por el presidente de la Federación Internacional de Pádel, Luigi Carraro; el CEO de Premier Padel, David Serrahima; y la leyenda Fernando Belasteguin, director del torneo.

Durante su visita, Alcaraz coincidió asimismo con figuras como Agustín Tapia y Arturo Coello, así como con Mike Yanguas y Franco Stupaczuk, antes de seguir los partidos desde la tribuna.

El tenista reconoció además su creciente interés por el pádel. "Yo también me estoy acercando al pádel últimamente", comentó. También se animó a señalar qué jugadores del circuito ATP podrían destacar en esta disciplina: "Sin duda alguien con buen toque, por ejemplo Dimitrov. Pero también Zverev, quizá también por su altura y sus smashes", apostilló el de El Palmar.

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