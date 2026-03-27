Jannik Sinner, sin piedad ante Tiafoe y a dos pasos del Sunshine Double

Jannik Sinner sigue destrozando rivales en el Miami Open rumbo al Sunshine Doublé, es decir, ganar Indian Wells y Miami en la misma temporada. Este jueves no tuvo piedad de un Frances Tiafoe (6-2 y 6-2) que se rindió ante la evidencia en una hora y once minutos, el tiempo que empleó el de San Cándido en cerrar el duelo de cuartos de final y acceder a las semifinales del Miami Open. El número 2 de la ATP ya suma 30 sets ganados de forma consecutiva en torneos de Masters 1.000, la cuenta la inició en el Paris Masters.

En las semifinales, Sinner se enfrentará a Alexander Zverev, el de Hamburgo tampoco dio opción a Francisco Cerúndolo (6-1 y 6-2) y demostró que está jugando a un gran nivel en las instalaciones del Miami Garden, eso sí, habrá que ver si puede dar continuidad a esas buenas sensaciones ante un Sinner que parece no tener rival.

"Siento que empecé muy bien el partido y fui capaz de hacerme con algunos momentos muy importantes del partido, lo que verdaderamente me ayudó. Frances había tenido algunos partidos muy duros a nivel físico antes de este, partidos muy largos, así que traté de empezar el duelo de manera muy física, intentando entender cómo se encontraba él. Muy feliz con mi actuación en el día de hoy, sin dudas. Veremos ahora qué se nos avecina mañana", indicó Sinner tras derrotar a Tiafoe.

El pupilo de Darren Cahill está a dos triunfos de lograr el Sunshine Double, podría ser el octavo tenista masculino en lograrlo en la Era Open tras Jim Courier (1991), Michael Chang (1992), Pete Sampras (1994), Marcelo Ríos (1998), Andre Agassi (2001), Roger Federer (2005, 2006 y 2017) y Novak Djokovic (2011, 2014, 2015 y 2016).

Preguntado por si es más complicado lograr el Sunshine Doublé o un grand slam, Sinner fue sincero: "Una pregunta complicada. No sabría decirte, aunque siento que los Grand Slams siempre van a ser diferentes. Son al mejor de cinco sets, y a nivel emocional, te involucras y los sientes un poquito más. Pero bueno, todo es bastante duro de por sí en nuestro deporte, ganar en todos los niveles, incluso los 250 y los 500 también. Son torneos durísimos de conquistar, así que cada victoria es fantástica".

Sinner sigue recortando puntos sobre Alcaraz

Con la victoria ante Frances Tiafoe en los cuartos de final del Miami Open, Jannik Sinner suma ya 11.800 puntos y, ahora mismo, está a 1.790 puntos de Carlos Alcaraz, el actual número 1 del mundo. Si el de San Cándido, derrota a Zverev sumaría otros 250 puntos, mientras que si se corona en Miami, el próximo lunes 30 de marzo aparecerá en el ranking con 12.400 puntos.

Es decir, Jannik Sinner podría colocarse a 1.190 del murciano antes del comienzo de la gira de tierra batida, un escenario en el que el italiano podría recuperar el número 1 del mundo, una posición que cedió el pasado mes de septiembre, después de ser derrotado por Alcaraz en la final del US Open.

Resultados de los cuartos de final del Miami Open

Jiri Lehecka def. Martín Landaluce (6-7(1) y 5-7)

Arthur Fils def. Tommy Paul (7-6(3), 6-7(4) y 6-7(6))

Alexander Zverev def. Francisco Cerúndolo (1-6 y 2-6)

Jannik Sinner def. Frances Tiafoe (3-6 y 2-6)

Semifinales del Miami Open 2026

Jiri Lehecka vs Arthur Fils

Alexander Zverev vs Jannik Sinner