Horarios y fechas de los octavos final de la Champions League 2025 - 2026

La UEFA ha hecho públicos los horarios y días de las ocho eliminatorias de los octavos de final de la Champions League, que se jugarán a doble partido los días 10/11 y 17/8 de marzo de 2026.

El Real Madrid recibirá al Manchester City en el Santiago Bernabéu el miércoles 11 de marzo a las 21:00 horas, en el duelo de ida de los octavos de final. Los de Arbeloa jugarán la denominada eliminatoria corta, es decir, la que la ida se juega el miércoles y la vuelta el martes siguiente. De esta forma, los de Arbeloa jugarán el partido de vuelta de los octavos de final en el Etihad Stadium el martes 17 de marzo a las 21:00 horas.

El Barcelona visitará St. James Park para medirse al Newcastle en el partido de ida de los octavos de final el martes 10 de marzo a las 21:00 horas; mientras que el partido de vuelta de los 1/8 de final se disputará en el Camp Nou el miércoles 18 de marzo a las 18:45 horas.

Por su parte, el Atlético de Madrid recibirá al Tottenham en el partido de ida de los octavos de final de la Champions en el Metropolitano el martes 10 de marzo a las 21:00 horas. Los de Simeone jugarán el partido de vuelta en Londres el miércoles 18 de marzo a las 21:00 horas.

Horario y fechas de los octavos de la Champions League 2025 - 2026

Partidos de ida

Martes 10 de marzo

Galatasaray - Liverpool (18:45 horas)

Atalanta - Bayern de Múnich (21:00 horas)

Newcastle - Barcelona (21:00 horas)

Atlético de Madrid - Tottenham (21:00 horas)

Miércoles 11 de marzo

Bayer Leverkusen - Arsenal (18:45 horas)

PSG - Chelsea (21:00 horas)

Real Madrid - Manchester City (21:00 horas)

Bodo/Glimt - Sporting CP (21:00 horas)

Partidos de vuelta

Martes 17 de marzo

Sporting CP - Bodo/Glimt (18:45 horas)

Chelsea - PSG (21:00 horas)

Manchester City - Real Madrid (21:00 horas)

Arsenal - Bayer Leverkusen (21:00 horas)

Miércoles 18 de marzo

Barcelona - Newcastle (18:45 horas)

Tottenham - Atlético de Madrid (21:00 horas)

Liverpool - Galatasaray (21:00 horas)

Bayern Múnich - Atalanta (21:00 horas)