Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Tenis
Fútbol
Motor
Baloncesto
Ciclismo

Verdeliss

Verdeliss convierte un escaparate de Madrid en una pista infinita: 24 horas, 254,5 kilómetros y una batalla contra el dolor

Quienes caminaban por esta céntrica calle de Madrid dudaban de lo que estaban viendo. Dentro de un escaparate, bajo luces blancas y miradas incrédulas, una mujer corría sin parar en una cinta: la influencer Verdeliss.

La atleta y creadora de contenido Verdeliss durante el 'Reto 24h running con Verdeliss'

La atleta y creadora de contenido Verdeliss completa el 'Reto 24h running con Verdeliss' | Sandra Cavia

Publicidad

Sandra Cavia
Publicado:

No era una instalación artística ni una performance futurista. "Estoy alucinada, parece IA, un robot", decía una joven con el móvil en alto, grabando la escena. Pero no había inteligencia artificial. Había resistencia. Y mucha.

La protagonista era Estefanía Unzu Ripoll, más conocida como Verdeliss, una influencer, empresaria y madre de ocho hijos, que se había propuesto completar 24 horas seguidas corriendo en una cinta instalada en el escaparate de una tienda en Madrid.

Un reto a la vista de todos

Durante el día, la escena se convirtió en un imán. Oficinistas en la pausa del café, curiosos que pasaban por allí, seguidores que habían leído la convocatoria en redes... Por la noche: la ciudad dormía, pero ella seguía corriendo.

"He salido del trabajo y me he pasado a verla. Lo raro es que no le dé sueño, no le dé hambre… pero la veo genial", comentaba otra espectadora. Los mensajes de ánimo no han cesado. Algunos han escrito pósits que pegaban en el cristal: "Ánimo, eres una campeona", era el mensaje de un niño.

Desde dentro, Verdeliss respondía con un corazón dibujado con los dedos. También hubo quien acudió en representación familiar: "Es mi hermana y desde Melilla no ha podido venir y me ha mandado a mí", explicaba una mujer emocionada sujetando el móvil con una videollamada con su hermana.

Madre, empresaria… y ultrafondista

Entre los asistentes, una reflexión se repetía: "Tiene muchísimo mérito. Siendo madre y empresaria, ¿cómo saca tiempo para hacer deporte?". Verdeliss reconocería después de completar el 'Reto 24h running con Verdeliss' que a partir de la hora 12 empezó el verdadero sufrimiento. "La veo en el final de la cinta, como que se va a caer… pero ya con lo que le queda, 50 minutos, lo va a aguantar", decía otra joven cuando la cuenta atrás ya estaba en marcha. Y lo aguantó.

254,5 kilómetros y lágrimas

Al terminar, tras 24 horas ininterrumpidas,el marcador se detuvo en 254,5 kilómetros. Se abrazó a su marido. Se emocionó. Necesitó ayuda para caminar y salir a dar las gracias a todo el público que la había animado en las últimas horas:

"No he tenido sueño. Los camiones de la basura me saludaban. Lo más duro fue el bucle a partir de la hora 12, ver súper lejos el final y tener que batallar mucho con el dolor de piernas. Pero yo me mentalizaba: hay dolor, pero he parido sin epidural, esto no es nada para mí. Y me va a encantar enseñárselo a mis hijos cuando me haga viejita. Pero ya no repito…", reconocía Estefanía Unzu Ripoll, más conocida como Verdelis.

Lo dice sonriendo. Y cuesta creerlo. Porque si algo quedó claro en ese escaparate convertido en pista infinita es que, cuando una meta se le mete entre ceja y ceja, Verdeliss no negocia. Este reto no lo repetirá. Pero conociéndola, probablemente ya esté pensando en el siguiente.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Valeria y Azkar, el tándem perfecto del canicross: "Entreno seis días a la semana"

Valeria y Azkar en una competición

Publicidad

Deportes

Pau Nacenta, en acción en una DEKA FIT

Pau Nacenta, campeón del mundo de DEKA FIT: "Hay que buscar un equilibrio entre fuerza y carrera"

Cuadro final de la UEFA Champions League 2025 - 2026

Sorteo Champions League: Real Madrid - Manchester City, Newcastle - Barcelona y Atlético - Tottenham, en octavos de final

La atleta y creadora de contenido Verdeliss durante el 'Reto 24h running con Verdeliss'

Verdeliss convierte un escaparate de Madrid en una pista infinita: 24 horas, 254,5 kilómetros y una batalla contra el dolor

Un bombo del sorteo de la Champions en Nyon
Champions League

Horarios y fechas de los octavos final de la Champions League 2025 - 2026

Carlos Alcaraz se fotografía con unos aficionados en Doha
Tenis

Carlos Alcaraz, a por el récord de Jannik Sinner en 2024 y el 'Sunshine Double'

El cuadro final de la Champions League
Champions Legue

Así queda el cuadro final de la Champions League 2025 - 2026, con los duelos de octavos, cuartos y semifinales

Consulta el cuadro final de la Champions y cómo quedan los octavos, cuartos y semifinales rumbo a la final del próximo 30 de mayo en el Puskar Arena de Budapest.

Carlos Alcaraz celebra su victoria ante Fils en la final de Doha
Tenis

Andy Roddick alucina con Alcaraz: "Es simplemente dominante"

El exnúmero 1 del mundo y campeón del US Open 2003 se rinde tras la última exhibición de Alcaraz ante Arthur Fils en la final de Doha.

Momento del balonazo a una gaviota en Turquía

Surrealista secuencia en Turquía: golpean a una gaviota con el balón y reaniman al ave sobre el césped

Bare Knuckle Fight Championship, en Madrid el 1 de marzo

Bare Knuckle Fight Championship regresa a España con unos 'tryouts' en Madrid el domingo 1 de marzo

Cuadro final de la Champions League 2025 - 2026

Los posibles rivales de Real Madrid, Barcelona y Atlético en los octavos de la Champions League

Publicidad