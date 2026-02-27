Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Pau Nacenta, campeón del mundo de DEKA FIT: "Hay que buscar un equilibrio entre fuerza y carrera"

El español Pau Nacenta se ha proclamado campeón del mundo de DEKA FIT, una competición fitness a modo de decatlón moderno en el que la clave es buscar un equilibrio entre fuerza y velocidad.

Pau Nacenta, en acción en una DEKA FIT

Así es una DEKA FIT, explicada por Pau Nacenta, campeón del mundo de esta exigente disciplina | Daniel Valares / Víctor Sadido / Marc Fuster

El español Pau Nacenta es campeón del mundo en DEKA FIT, una nueva disciplina en las carreras de obstáculos que combina carrera y ejercicios de fuerza y resistencia. Se trata de una carrera, creada por Spartan Race, de cinco kilómetros en la que los participantes deben 500 metros entre cada una de las diez estaciones, en las que deben realizar un ejercicio de fuerza diferente.

"Consiste en correr y luego hacer una parte de fuerza", explica Pau Nacenta, campeón del mundo de DEKA FIT a Antena 3 Deportes.

En concreto, es la DEKA FIT hay que combinar fuerza y velocidad durante las diez estaciones a completar, entre las destacan la zancada reversa, saltos al cajón, remo, esquí o empuje de trineo.

"Mi padre es más picado que yo"

Pau Nacenta se ha proclamado campeón del mundo en la categoría élite masculina, junto a su compañero Aitor Lizarazu. Como nos explica, para dominar esta exigente disciplina hay que lograr un equilibrio entre la fuerza, la velocidad y la resistencia.

"A la que aumentas la carrera, eres más rápido y más ligero, la fuerza baja. Y, al revés, si aumentas fuerza, la carrera baja. Hay que buscar un equilibrio de ambas cosas", explica Pau Nacenta.

Pau Nacenta es una enamorado de esta disciplina y ahora está animando a su padre a practicarla también.

"Este año va a hacer un DEKA, él ya ha hecho unas cuantas spartans y es un picado. Es más picado que yo", bromea Pau Nacenta.

Las diez estaciones o zonas de la DEKA FIT son las siguientes:

Zona 1: 30 Zancadas Inversas Alternas con RAMroller

Zona 2: 500m Remo

Zona 3: 20 Saltos/Subidas al cajón

Zona 4: 25 Abdominales con lanzamiento de balón (modificado a abdominales con balón para Mile y Strong)

Zona 5: 500m Ski Erg

Zona 6: 100m Paseo del Granjero

Zona 7: 25 Cal Air Bike

Zona 8: 20 Dead Ball Wall Por Encima del Muro (modificado a dead ball por encima del hombro para Mile y Strong)

Zona 9: 100m Empujar/Tirar del Trineo

Zona 10: 20 Burpees con RAMroller*

*Información obtenida de la web dekaspain.zendesk.com

