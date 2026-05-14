Quién es Enrique Riquelme, el posible rival de Florentino Pérez en las elecciones al Real Madrid

El proceso electoral ya está en marcha en el Real Madrid. Dos días después de que Florentino Pérezconvocara las elecciones a la presidencia del club blanco, la Junta Electoral ha abierto el plazo para la presentación de candidaturas, del 14 al 23 de mayo. Ese es el tiempo con el que cuentan todos los interesaros en presentar sus candidaturas.

Hay que remontarse dos décadas, a 2006, para recordar la última vez que hubo más de una candidatura en unas elecciones al Real Madrid. Ese año, tras la dimisión de Florentino Pérez después de su primera etapa como presidente blanco, Ramón Calderón se hizo con la victoria, imponiéndose a Juan Palacio, Juan Miguel Villar Mir, Lorenzo Sanz y Arturo Baldasano. La etapa de Calderón duró tres años, hasta 2009, cunado dimitió y regresó Florentino Pérez, único candidato en el proceso de aquel año.

Es historia se ha repetido en las últimas cuatro convocatorias electorales en el club blanco (2013, 2017, 2021 y 2025), con Florentino Pérez como único candidato. La duda ahora es si habrá alguien que se atreva a retar al actual presidente del Real Madrid. El único nombre que parece factible es el Enrique Riquelme, a quien el propio Florentino Pérez mencionó de forma indirecta en su histórica rueda de prensa del pasado martes.

Anoche, en una entrevista con Josep Pedrerol en laSexta, Florentino Pérez respondió a la petición del empresario alicantino, afincado en Sudamérica con su empresa Cox Energy, de dar más tiempo para la presentación de candidaturas.

"No conozco a ese señor. ¿Que retrase las elecciones? Cuando las convocaron en el año 2000 no pedí más tiempo, me presenté y las gané, no pedí más tiempo. Pero bueno, ¿éste de qué va? La Junta Electoral va a convocar elecciones y hay diez días para presentar los avales y quince de campaña", apuntó el actual presidente del Real Madrid.

Quién es Enrique Riquelme, el posible único rival de Florentino Pérez

A esta hora se desconoce si Enrique Riquelme presentará su candidatura a la presidencia del Real Madrid. El empresario alicantino de 37 años dejó en el aire este miércoles, durante un acto en México, la posibilidad de presentarse a los comicios del club blanco.

Nacido en Cox, Alicante, el 9 de enero de 1989, Enrique Riquelme se instaló en Panamá en 2010, cuando creo el Grupo Sol, dedicado al sector de la minería, cemento, infraestructuras y energía. Tras una inversión en Guatemala en 2012, Riquelme fundó en 2014 Cox Energy, empresa dedicada al sector de las energías renovables y solar fotovoltaica, con proyectos en Chile, México, Panamá, Colombia, España y Portugal.

El empresario alicantino ha sido incluido en la lista de los 100 latinos más influyentes contra el cambio climático y en el mundo de los negocios se le conoce como el 'Rey del Sol'. Su empresa cotiza en la Bolsa Institucional de Valores (Biva) de México y en la Bolsa española desde noviembre de 2024. Está valorada en miles de millones de euros. Y hace unos meses, cerró la compra de Iberdrola México por 4.000 millones de dólares.

Enrique Riquelme cumpliría con los exigentes requisitos fijados en los estatutos sociales del Real Madrid (187 millones de euros de aval, veinte años de socio, ser español...). El alicantino también está relacionado con el mundo del deporte: su empresa patrocina 'Team Rafa', el equipo del extenista Rafa Nadal que compite en el 'UIM E1 World Championship' de barcos eléctricos.

Además, es socio y aficionado del Real Madrid e intenta viajar con el equipo siempre que puede: se le ha visto en algunas de las últimas finales de Liga de Campeones que ha jugado el Real Madrid. Su pare fue directivo del club blanco y ahora, la gran duda, es si va a dar el paso y se atreverá a retar al todopoderoso Florentino Pérez.